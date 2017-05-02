Нападение на имама в Пензенской области: мусульмане просят защиты

Пенза, , 14:33 — REGNUM В Пензенской области 24 апреля 2017 года на возвращающегося с ночной молитвы главного имам-ахунда Духовного управления мусульман (ДУМ) Пензенской области на пороге его дома в селе Бестянка Кузнецкого района было совершено покушение — трое злоумышленников без объяснения причин ударом по голове битой повалили и избили его. Об этом говорится в обращении жителей региона к Верховному муфтию России Талгату Таджуддину, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как указывается в документе, напавших на имама в селе Бестянка остановил звук открывающейся железной калитки, после чего они побежали к поджидавшему автомобилю без номеров. «В мае 2016 года около часа ночи на том же месте перед домом Исляма-хазрата Давыдова коктейлем молотова неизвестные сожгли его машину. После этого инцидента, посовещавшись с близкими, было принято решение не разглашать случившееся и не обращаться в правоохранительные органы по этому поводу с надеждой на то, что совершившие злодеяние одумаются и покаются. События, произошедшее 24 апреля 2017 года, показали, что это решение было ошибочным, и безнаказанность придала им больше дерзости», — написано в обращении.

«Убийство заместителя муфтия республики Татарстан, имамов на Кавказе и данный инцидент являются звеньями одной цепи, а именно запугать общество, священнослужителей и их семьи террором. Просим Вас как лидера российских мусульман принять меры для защиты имамов и их семей от религиозных экстремистов, взять под личный контроль данный инцидент, через средства массовой информации предать гласности подобного рода преступления, направленные на попирание Конституции РФ и свободы личности в правовом государстве, обратиться в администрацию президента РФ, к директору ФСБ РФ, министру МВД РФ с просьбой о содействии в искорени злодеяний, которые уже начали происходить в Центральной части России, для пресечения подобного впредь», — просят общественники Пензенской области.

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