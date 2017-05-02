«Дополнительное финансирование позволит сохранить темпы роста в сфере АПК»

Москва, , 14:25 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Плотников прокомментировал поручение председателя Правительства Дмитрия Медведева представить предложения о довыделении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Госпрограммы развития сельского хозяйства по итогам обсуждения в Государственной Думе отчета Правительства о результатах работы в 2016 году.

По мнению парламентария, в текущем году в сельском хозяйстве появились новые меры государственной поддержки — это льготное кредитование, единая субсидия. Они начинают работать, однако мы видим, какие в них есть проблемы.

«Все эти проблемы мы обсуждали во время отчета Дмитрия Медведева в Госдуме и просили откорректировать систему и дать соответствующие поручения, которые, кстати, были приняты очень оперативно», — подчеркнул Владимир Плотников.

Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу, Минфину, Минэкономразвития России до 13 июля 2017 года представить в правительство согласованные предложения по вопросу о дополнительном выделении в рамках корректировки Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по итогам его исполнения в первом полугодии 2017 г. средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы, в том числе механизма льготного кредитования.