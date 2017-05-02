СБУ задержала в Одессе группу «потенциальных» диверсантов

Одесса, Украина, , 14:23 — REGNUM Группа жителей Одессы задержана Службой безопасности Украины по подозрению в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций, сообщили 2 мая в пресс-службе СБУ.

«Оперативники спецслужбы при участии спецподразделения «Альфа» задержали в Одессе группу местных жителей, которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций», — сообщили в пресс-службе.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Правоохранительные органы Одесской области работают в полном взаимодействии и не позволят дестабилизировать ситуацию в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая в Одессе прошли обыски: СБУ нагрянула к активистам общественно-политического движения «Куликово поле» — в квартиры Наталии Дементьевой, Виктории Мачулко, Мориса Ибрагима и еще трех человек.

Напомним, день 2 мая является особенным для одесситов в связи с трагическими событиями 2014 года. В этот день от рук бандеровцев погибли, по официальным данным, 48 человек — участников акции на Куликовом поле.

Бандеровцы устроили пожар в здании Дома профсоюзов, сжигали и убивали противников фашистского режима в Киеве. Виновные в массовом убийстве 2 мая 2014 года в Одессе до сих пор не понесли наказания.

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