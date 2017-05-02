Вторник, 2 Мая 2017 года
14:21:53 МСК

В ФНС направлена просьба о проверке налоговых отчислений функционеров ФБК

Политика

«Политический фандрайзинг» структур, близких к Алексею Навальному, нуждается в реакции официально уполномоченных ведомств, считает председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов

Москва, 2 мая 2017, 14:15 — REGNUM  Российский союз налогоплательщиков попросил главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина проверить информацию о возможном уклонении оппозиционным блогером Алексеем Навальным от уплаты налогов.

В тексте запроса на имя главы ФНС за подписью председателя исполкома Российского союза налогоплательщиков Артема Кирьянова указывается на ряд публикаций в СМИ от 18 апреля 2017 года, из которых следует, что в 2014—2015 годах директор организации «Фонд борьбы с коррупцией», соратник Алексея Навального Роман Рубанов получил более 25 млн рублей на собственные счета от неизвестных отправителей. «Для перевода денег использовались схемы Cash-in и Recycling. А затем он (Рубанов) перечислял деньги соратникам блогера Алексея Навального», — цитирует документ агентство ТАСС.

Артем Кирьянов также ссылается на данные СМИ, согласно которым в 2015 году чешская компания, подконтрольная Михаилу Ходорковскому, перечислила в Россию порядка 40 млн рублей, при этом «часть этих денег … поступала в Россию для реализации совместных проектов Ходорковского и Навального».

«В связи с опубликованными в ряде средств массовой информации сведениями прошу вас провести проверку по фактам возможного уклонения Алексеем Навальным и другими получателями денежных средств от уплаты налогов», — говорится в письме Российского союза налогоплательщиков на имя Михаила Мишустина.

Комментируя для ИА REGNUM письмо в Федеральную налоговую службу, Артем Кирьянов отметил, что важно заострить внимание общественности на этой проблеме.

«Уже не первый год мы наблюдаем мягко говоря, достаточно вольное обращение с финансами представителей определенной политической силы, собравшейся вокруг гражданина Навального. Это касается избирательных кампаний, и так называемого «политического фандрайзинга», когда никто не понимает источника финансовых поступлений, который должен быть очень четким, с точки зрения избирательного законодательства, ни принципа распределения этих средств. То, что сейчас говорят наши СМИ о поступлении финансовых средств от частных лиц, о связях с зарубежными коммерческими структурами, нуждается и в общественном обсуждении, и в реакции официально уполномоченных ведомств», — подчеркнул председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков.

Напомним, ранее депутат Госдумы Дмитрий Саблин просил Следственный комитет России провести проверку изложенных в СМИ данных о незаконном получении денежных средств Романом Рубановым.

Читайте подробнее: Депутат ГД обратился в СК с просьбой о проверке счетов соратника Навального

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дела Алексея Навального
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Подразделения министерств будут отчитываться перед региональными Думами
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак в Ираке и Пакистане — ОБСЕ шокировано церковными конфликтами на Украине
КиевУкраина Православие Политика
NB!
02.05.17
Татьяна ИващенкоЭколог заявил об опасности строительства монгольских ГЭС для Байкала
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
64% граждан хотят, чтобы Путин вновь стал президентом РФ: опрос
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
02.05.17
Иран надеется на иностранные деньги
ТегеранИран Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.05.17
Погром на кладбище в Татарии: повреждено около 90 надгробий
КазаньРоссия Кладбищенский вандализм Происшествия
NB!
02.05.17
Законопроект, ускоряющий вынесение приговоров, внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
02.05.17
В День Победы военные парады пройдут в 28 городах России
МоскваРоссия День Победы Общество
NB!
02.05.17
Станислав СтремидловскийПоляки снова взяли Берлин – и снова вместе с русскими!
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
02.05.17
Цинизм вместо ответственности – Пушков обвинил Белый дом
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
02.05.17
МРОТ в России повысят до прожиточного минимума
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Политика
NB!
02.05.17
Дефицит уменьшится, но до роста экономики РФ еще далеко
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.05.17
Либо будет контроль над правительством, либо полномасштабный кризис
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
02.05.17
Минтруд и ПФР проработают вопрос индексации пенсий для работающих
МоскваРоссия Индексация пенсий Экономика
NB!
02.05.17
Непростой выбор Сахалина: или с туристическим объектом, или с чистой водой?
Южно-СахалинскРоссия Проблемы экологии Происшествия
NB!
02.05.17
Уличные торговцы не хотят «съезжать» с центральной улицы Нижнего Новгорода
Нижний НовгородРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
02.05.17
Необычные имена детей в Приморье: Богуслав и Барс, Параскева и Филомена
ВладивостокРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
02.05.17
The Guardian: «Мэй и Юнкер не слушают друг друга»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
02.05.17
Станислав ТарасовАрьергардные бои Эрдогана
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
02.05.17
На Колыме на 23,5% выросли в цене авиабилеты Магадан-Москва
МагаданМагаданская областьРоссия Авиаперевозки Экономика
ещё главное