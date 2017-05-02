В ФНС направлена просьба о проверке налоговых отчислений функционеров ФБК

Москва, , 14:15 — REGNUM Российский союз налогоплательщиков попросил главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина проверить информацию о возможном уклонении оппозиционным блогером Алексеем Навальным от уплаты налогов.

Артема Кирьянова

Роман Рубанов

В тексте запроса на имя главы ФНС за подписью председателя исполкома Российского союза налогоплательщиковуказывается на ряд публикаций в СМИ от 18 апреля 2017 года, из которых следует, что в 2014—2015 годах директор организации «Фонд борьбы с коррупцией», соратник Алексея Навальногополучил более 25 млн рублей на собственные счета от неизвестных отправителей. «Для перевода денег использовались схемы Cash-in и Recycling. А затем он (Рубанов) перечислял деньги соратникам блогера Алексея Навального», — цитирует документ агентство ТАСС.

Артем Кирьянов также ссылается на данные СМИ, согласно которым в 2015 году чешская компания, подконтрольная Михаилу Ходорковскому, перечислила в Россию порядка 40 млн рублей, при этом «часть этих денег … поступала в Россию для реализации совместных проектов Ходорковского и Навального».

«В связи с опубликованными в ряде средств массовой информации сведениями прошу вас провести проверку по фактам возможного уклонения Алексеем Навальным и другими получателями денежных средств от уплаты налогов», — говорится в письме Российского союза налогоплательщиков на имя Михаила Мишустина.

Комментируя для ИА REGNUM письмо в Федеральную налоговую службу, Артем Кирьянов отметил, что важно заострить внимание общественности на этой проблеме.

«Уже не первый год мы наблюдаем мягко говоря, достаточно вольное обращение с финансами представителей определенной политической силы, собравшейся вокруг гражданина Навального. Это касается избирательных кампаний, и так называемого «политического фандрайзинга», когда никто не понимает источника финансовых поступлений, который должен быть очень четким, с точки зрения избирательного законодательства, ни принципа распределения этих средств. То, что сейчас говорят наши СМИ о поступлении финансовых средств от частных лиц, о связях с зарубежными коммерческими структурами, нуждается и в общественном обсуждении, и в реакции официально уполномоченных ведомств», — подчеркнул председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков.

Напомним, ранее депутат Госдумы Дмитрий Саблин просил Следственный комитет России провести проверку изложенных в СМИ данных о незаконном получении денежных средств Романом Рубановым.

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