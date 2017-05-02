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Подразделения министерств будут отчитываться перед региональными Думами

Политика

Законопроект внесен в Госдуму

Москва, 2 мая 2017, 13:54 — REGNUM  Территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти обяжут информировать региональные заксобрания о своей работе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая, соответствующий законопроект внесли в Госдуму парламентарии во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Законопроектом предлагается установить, что по приглашению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ руководитель территориального органа федеральной исполнительной власти в соответствующем субъекте выступает на заседаниях и отвечает на вопросы о результатах деятельности руководимого им органа, рассказал один из авторов инициативы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

В стране действует единая система исполнительной власти, состоящая из федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, при этом единого механизма информирования о результатах деятельности территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти в субъектах РФ в настоящее время нет, указал он.

Предлагаемый механизм будет способствовать улучшению взаимодействия между различными ветвями государственной власти в субъектах РФ в целях защиты прав и свобод граждан, уверены в Госдуме.

«Предоставление актуальной и достоверной информации о социально-экономическом положении в регионах в соответствующие законодательные органы власти позволит вносить необходимые и своевременные корректировки в их деятельность, принимать более выверенные решения, вносить необходимые изменения в региональное законодательство. Кроме того, такая форма обратной связи с «федералами» позволит гражданам быть в курсе происходящих процессов и изменений, и будет являться дополнительной формой отчета перед населением конкретного региона», — заявил Крашенинников.

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