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Глава ОАГ пообещал не позволить закрепиться «диктатуре» в Венесуэле

Политика

Генеральный секретарь Организации американских государств заявил, что несмотря на запрос о выходе Венесуэлы, требует применения к ней Межамериканской демократической хартии и «повторной демократизации страны»

Вашингтон, 2 мая 2017, 13:51 — REGNUM  Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро 1 мая предупредил, что страны ОАГ должны воспрепятствовать закреплению диктатуры в Венесуэле правительством Николаса Мадуро, сообщает El Diario.es.

«Факт заявления о выходе из ОАГ не дает режиму карт-бланш на то, чтобы укрепить диктатуру. Страны ОАГ, как и генеральный секретарь, сделают все, чтобы этого не произошло», — говорится в заявлении Альмагро, распространенном через социальные сети.

Альмагро также подтвердил, что «выполнение Межамериканской демократической хартии является решением» для преодоления кризиса в Венесуэле.

Напомним, 28 апреля Венесуэла, сославшись на Устав ОАГ, начала беспрецедентный процесс по выходу страны из старейшей региональной организации в мире, который может растянуться на два года.

Альмагро лично в руки получил запрос о выходе страны от представителя Венесуэлы в ОАГ Кармен Веласкес, которая заявила, что уход из организации является «днем победы, историческим моментом и новой независимостью Венесуэлы и Латинской Америки».

Альмагро, в свою очередь, добавил, что «уход из ОАГ не является решением, решением будет повторная демократизация страны».

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Политический кризис в Венесуэле
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