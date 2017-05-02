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«Поручения председателя правительства РФ отражает пожелания депутатов ГД»

Политика

В перечне поручений отражены такие важные вопросы как повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, а также дополнительное выделение средств аграриям

Москва, 2 мая 2017, 13:45 — REGNUM  Поручения председателя правительства РФ отражают актуальные вопросы социально-экономического развития, которые обозначил депутатский корпус, считает секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Поручения, которые даны председателем правительства РФ, председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым по итогам отчета за 2016 год кабинету министров, отражают те актуальные вопросы социально-экономического развития, которые обозначил депутатский корпус. Я хочу особо отметить, что сроки, которые обозначены министерствам для проработки поручений, весьма сжатые, чтобы не откладывать решение проблем «в долгий ящик». Перечень поручений говорит о том, что Дмитрий Анатольевич реагирует на те замечания и пожелания, которые высказали депутаты разных фракций, поскольку эти предложения формируются на встречах с нашими избирателями», — заявил Сергей Неверов.

Парламентарий подчеркнул, что в перечне, в том числе, отражены такие важные вопросы как повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума (и соответствующий законопроект должен быть готов до 20 мая), а также дополнительное выделение средств аграриям.

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