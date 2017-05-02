Командующий сухопутными частями КСИР: Иран продолжит поддержку Сирии

Тегеран, , 13:42 — REGNUM

Иран продолжит свою поддержку сирийского правительства, несмотря на гибель сотен своих военных советников и добровольцев в течение шести лет войны, заявил командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Пакпур, сообщает Agence France Press.

«Мы продолжим отправлять военных советников во всех областях и предоставлять любую помочь, имеющуюся в нашем распоряжении, чтобы фронт сопротивления не был смят», — отметил он.

«Они [советники] находятся там сейчас, и мы будем направлять их и впредь, пока существует необходимость в поддержке военных советников», — добавил он.

Заявление главнокомандующего сухопутных сил КСИР было сделано на фоне визита главы Генерального штаба армии Сирии Али Абдулла Айюб в Тегеран, где он встретился со своим иранским коллегой Хосейном Дехганом.

«Иран и Сирия сражаются на одном и том же фронте для противодействия смертельной угрозе терроризма и восстановления мира и безопасности в регионе», — отметил Дехган.

Помимо военных советников, Исламская республика направляет в Сирию добровольцев как из числа собственных граждан, так и из представителей шиитских общин в Афганистане и Пакистане.