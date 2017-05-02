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Законопроект о первоочередном праве парламентариев на прием внесен в ГД

Политика

Предполагается повышение статуса члена Совета Федерации и депутата Государственной думы при взаимодействии с должностными лицами федеральных органов государственной власти, а также с должностными лицами региональных и муниципальных органов власти

Москва, 2 мая 2017, 13:41 — REGNUM  Законопроект, направленный на повышение статуса депутата Госдумы и члена Совфеда, внесли в нижнюю палату парламента спикеры палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая. Речь идет о праве на прием в первоочередном порядке должностными лицами, что необходимо для осуществления парламентариями их полномочий.

Необходимость внесения поправок связана с обращениями граждан или отстаиванием интересов регионов, что требует принятия решения на уровне исполнительной власти и органов местного самоуправления, отмечают авторы.

Кроме того, предусматривается установление обязанности должностных лиц федеральных, региональных и муниципальных органов власти по созданию условий для осуществления парламентариями их полномочий, сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Также инициатива обязывает руководителей территориальных подразделений федеральных органов власти выступать на заседании региональных парламентов с информацией о результатах своей работы. Такое предложение звучало в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами Совета законодателей 24 апреля 2017 г. — Путин поддержал эту инициативу.

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