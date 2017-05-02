Главным следователем Дагестана назначен Сергей Дубровин

Махачкала, , 14:00 — REGNUM Сергей Дубровин возглавил следственное управление СКР по Дагестану. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 1 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дубровин назначен на 5-летний срок. Он имеет звание генерал-лейтенанта юстиции, является ветераном боевых действий в Афганистане. В разное время работал в прокуратуре Тамбовской области, а также возглавлял Следственное управление СКР по Ставропольскому краю и Следственное управление СКР по Тамбовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте экс-руководитель дагестанского управления СКР Эдуард Кабурнеев, занимавший эту должность около четырех лет, был переведен на пост руководителя главного следственного управления СКР.

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