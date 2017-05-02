В Казахстане началась экспертная встреча по сирийскому вопросу
Встреча пройдет накануне четвертой Международной встречи по Сирии в Астане, которая состоится 3-4 мая
Астана, 2 мая 2017, 13:43 — REGNUM Экспертная встреча по вопросу мирного урегулирования сирийского конфликта началась в Астане, заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, сообщает 2 мая телеканал «Хабар 24».
По его словам, ожидается прибытие всех сторон процесса сирийского урегулирования на основные встречи и пленарные сессии. В Астану прибудут страны-гаранты, наблюдатели, представители сирийского правительства и оппозиции. На встрече также будет присутствовать спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура.
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Тлеуберди добавил, что во время встречи главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном американская сторона подтвердила участие в Астанинском процессе в качестве наблюдателя.
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Напомним, 23−24 января прошла Международная встреча по сирийскому урегулированию с участием представителей России, Турции, Ирана, США в роли наблюдателя, ООН, правительства и вооруженных оппозиционных группировок Сирии. Вторая встреча прошла 15−17 февраля, третья состоялась 14−15 марта, однако, вооруженная оппозиция отказалась в этот раз приехать в столицу Казахстана.
Очередная встреча пройдет в Астане 3−4 мая.
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