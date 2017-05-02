«Власть Украины не заинтересована в расследования трагедии в Одессе»

Киев, , 13:16 — REGNUM Отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии только усиливает сомнения в том, что власть заинтересована в установлении истины. Об этом в годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов пишет украинский политик и общественный деятельно Виктор Медведчук.

События 2 мая 2014 года, напоминает он, известны по минутам, за три года опрошены сотни свидетелей, собраны тысячи видео‑ и фотодоказательств.

«Однако результатов расследования, которых ждут не только в Украине, но и во всем мире, до сих пор нет. Отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии только усиливает сомнения в том, что власть заинтересована в установлении истины», — констатирует лидер «Украинского выбора».

Медведчук напомнил, что согласно выводов Международной консультативной группы Совета Европы, следствие не соответствовало требованиям Европейской конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, не было ни объективным, ни независимым, ни эффективным. Обеспокоенность ходом расследования выражали и в ООН.

О том, что главным препятствием в установлении истины при расследовании трагедии 2 мая является не непрофессионализм следственных органов, а «…дефицит желания привлечь к ответственности тех, кто это осуществлял», говорила два года назад и являвшаяся тогда представителем США при ООН Саманта Пауэр.

«Однако ни возмущение украинской общественности, ни критика международных институций не заставили власть довести расследование до логического завершения. Несмотря на широчайший общественный резонанс, судебные заседания по-прежнему переносятся, радикалы оказывают давление на суд, самоотводы судей продолжаются, а начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что многие улики по делу 2 мая 2014 года потеряны. При таком подходе власти объективного и беспристрастного расследования ждать не приходится», — считает лидер «Украинского выбора — Права народа».

В такой ситуации иск родственников погибших в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который они подали в августе 2016 года, — единственный шанс юридически зафиксировать бездействие органов власти, считает лидер «Украинского выбора».

«Очень хочется верить, что надежды родственников оправдаются и виновные в этом страшном преступлении все же понесут наказание. Ведь расследование одесской трагедии ― это своеобразный тест на соответствие команды евроинтеграторов тем принципам, которые ею постоянно декларируются: демократия, открытость, верховенство права. И тест этот не пройден», — резюмировал Медведчук.