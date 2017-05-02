Дипломат Украины опроверг слухи о смерти Панова в СИЗО Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM Информация СМИ о смерти гражданина Украины Артура Панова, подозреваемого в подготовке теракта на территории России, не соответствует действительности. Об этом, как передает Радио Свобода, сообщил украинский дипломатический представитель в Ростове-на-Дону Виталий Конарский.

По словам дипломата, гражданин Украины Артур Панов — «жив и здоров».

Ранее ряд СМИ сообщил, что молодой человек скончался в следственном изоляторе Ростова-на-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин Украины Артур Панов был задержан в Ростовской области в декабре 2015 года по подозрению в организации теракта. По версии следствия, молодой человек хотел с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) совершить теракт в месте массового скопления людей в донской столице.

В ходе обыска у Панова были найдены взрывчатые вещества и устройства. СВУ была равна по силе взрыва гранате Ф-1.

Находясь под стражей, гражданин Украины неоднократно объявлял голодовки.

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