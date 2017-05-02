Поддержание биоразнообразия Волги — важная задача, считает депутат ГД

Москва, , 13:24 — REGNUM Депутат Госдумы Николай Николаев считает чрезвычайно важным развитие специальных программ по конкретным природным объектам.

«Очень важно, что экология сегодня становится не абстрактным понятием, учитывая, что 2017 год у нас в стране — Год экологии. Появляются государственные программы, направленные на улучшение экологической ситуации по конкретным объектам: Байкал, Телецкое озеро, теперь — Волга. Это значимые объекты — символы России, на которые мы должны обращать внимание в первую очередь. Поэтому их поддержка — это чрезвычайно важное решение», — сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев (фракция «Единая Россия»), комментируя поручение Дмитрия Медведева о проработке вопроса о поддержании биоразнообразия реки Волги и о требующемся финансовом обеспечении необходимых мероприятий.

Депутат также напомнил, что президент РФ поставил задачи по изменению подходов к экологическим проблемам, в том числе задачи по изменению законодательства в части ужесточения подходов к источникам возможного экологического ущерба в части повышения эффективности использования наших природных богатств.

«Мы ждем от правительства соответствующих шагов и готовы включиться в работу», — сказал Николай Николаев.

«Единая Россия» сегодня находится на острие проблем и готова участвовать и в повышении качества разрабатываемых законопроектов, и в повышении эффективности реализации государственных программ», — отметил Николай Николаев, напомнив, что в партии работают мониторинговые группы в сфере экологии и защиты окружающей среды, это «Живой лес» и «Зеленый щит».

Также депутаты проводят в регионах встречи с избирателями, что дает возможность понять проблемы на местах, использовать пожелания граждан при работе над законопроектами и видеть, что нужно доработать.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам обсуждения в Государственной Думе отчета Правительства о результатах работы в 2016 году поручил Минприроды России, Минфину России, Минстрою России, Минсельхозу России до 19 июня 2017 года проработать вопрос о поддержании биоразнообразия реки Волги и о требующемся финансовом обеспечении необходимых мероприятий и доложить в правительство РФ о проекте соответствующего федерального закона.