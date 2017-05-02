Вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору может быть решен 17 мая

Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Рассмотрение по существу вопроса о назначении общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора может состояться в Законодательном собрании Санкт-Петербурга 17 мая. Об этом сегодня, 2 мая, сообщил в Facebook один из инициаторов референдума, депутат Максим Резник («Партия роста»).

«Вопрос об исаакиевском референдуме будет включён в повестку заседания ЗакСа на 17(!!!) мая», — написал депутат, восклицательными знаками выразив свое возмущение тем фактом, что городской парламент так долго не желает выносить этот вопрос на обсуждение.

Другой противник передачи Исаакия в руки РПЦ и сторонник референдума, депутат Борис Вишневский («Яблоко»), пояснил:

«Совет фракций опять не включил в повестку на 3 мая вопрос об «исаакиевском» референдуме. Обещают рассмотреть 17 мая, но это за пределами срока, установленного законом. Мы будем завтра настаивать на внесении вопроса в повестку. Если откажутся — уже завершается подготовка иска о бездействии ЗАКСа».

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Заксобрания по законодательству рекомендовал депутатам не поддерживать назначение референдума в связи с несоответствием его вопросов требованиям законодательства. Такое заключение вынесло юридическое управление парламента.

Горизбирком Санкт-Петербурга официально зарегистрировал инициативную группу, требующую проведения общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора, храма Спаса-на-Крови и Петропавловского собора. У петербуржцев предлагается спросить, согласны ли они, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний.

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