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В России служить по контракту смогут выпускники колледжей

Политика

Ранее такое право было предоставлено только людям с высшим образованием

Военнослужащие
Иллюстрация: Mil.ru
Военнослужащие

Москва, 2 мая 2017, 13:13 — REGNUM  Закон, дающий возможность российским гражданам со средним профессиональным образованием идти в армию по контракту вместо службы по призыву, повысит качество комплектования войск. Об этом сегодня, 2 мая, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в Минобороны РФ.

Соответствующий федеральный закон был принят 21 апреля 2017 года. Ранее такое право было предоставлено только людям с высшим образованием.

«Закон направлен на дальнейшее повышение качества комплектования войск военнослужащими по контракту, обеспечение конкурсного отбора на самые востребованные военно-учётные специальности. Мы заинтересованы, чтобы в войска приходили люди, мотивированные к службе и имеющие нужную для Вооружённых сил гражданскую специальность», — отметил Шойгу.

По его словам, на сегодняшний день уже 67% из тех, кто поступает на военную службу по контракту, имеют высшее или среднее профессиональное образование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, заявлял, что к 2020 году Вооруженные силы РФ будут на две трети состоять из контрактников.

Читайте подробнее: Вооруженные силы РФ будут на 2/3 состоять из контрактников: Сергей Шойгу

Напомним, в настоящее время в России проходит весенний призыв, который стартовал 1 апреля. В ходе весеннего призыва на военную службу планируется призвать 142 тыс. человек.

Читайте также: Весенний призыв: Служить пойдут 142 тыс. человек

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Военная служба по контракту
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