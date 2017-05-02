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Шойгу: Самолет-разведчик А-100 сможет обнаружить авиацию нового поколения

Политика

… на заданном операционном направлении

Сергей Шойгу
Иллюстрация: Premier.gov.ru
Сергей Шойгу

Москва, 2 мая 2017, 13:08 — REGNUM  Обнаружение российскими вооруженными силами целей новых классов станет возможным благодаря использованию самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 «Премьер», сообщил 2 мая министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

В ходе селекторного совещания министр обороны уточнил, что этот авиационный комплекс позволит распознавать новые цели, в том числе оперативно-тактическую авиацию нового поколения.

«Данный комплекс будет способен оперативно наращивать радиолокационного поле на заданном операционном направлении. Его разработка обусловлена появлением новых классов целей, в том числе самолетов оперативно-тактической авиации нового поколения», — сказал министр обороны.

По словам Шойгу, разработчики занимаются созданием двух самолетов: один — это летающая лаборатория, второй — многофункциональный авиакомплекс радиолокационного дозора и наведения.

Напомним, самолеты А-100 используются для обнаружения и сопровождения воздушных целей и надводных кораблей. Построен на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А с двигателем ПС-90А-76.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что испытания А-100 начнутся в июле 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Озвучена дата начала испытаний российского самолета-разведчика А-100

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