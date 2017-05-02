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Депутат ГД: за один год нормальную школу построить невозможно

Политика

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов надеется, что в поручении председателя правительства РФ Министерству финансов и Министерству образования будет отражена возможность выделения средств федеральных субсидий на школы не на год, а на несколько лет

Москва, 2 мая 2017, 13:05 — REGNUM  Одновременно с увеличением финансирования программы по созданию мест для детей в школах необходимо сохранять большую гибкость в его формах, уверен глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов (фракция «Единая Россия»).

«Я надеюсь, что в поручении будет отражена еще одна возможность выделения в регионах средств федеральных субсидий не на 1 год, а на 2−3 года. Потому как за 1 год, как показывает опыт, нормальную школу построить невозможно», — отметил он, комментируя поручение Председателя Правительства о проработке вопроса по выделению в 2017 году дополнительных средств федерального бюджета на создание новых мест в общеобразовательных организациях.

Депутат напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина и Правительства РФ о том, что до 2025 года предстоит создать дополнительно 6,5 миллионов мест для детей в школах. Первые шаги в ее реализации были сделаны в 2016 году, было выделено финансирование из федерального бюджета 25 миллиардов рублей, было построено около 100 новых школ по всей стране.

«Это, по сути, является следствием серьезных успехов в решении демографической проблемы. Все больше детей приходят в первые классы, они должны учиться в первую смену, для этого и была принята программа», — отметил Никонов.

В этом году бюджетом предусмотрено еще 25 миллиардов и сейчас добавлено еще 10,2 миллиарда рублей, подчеркнул он.

«Это правильно, программу надо расширять. Я задавал вопрос на эту тему премьер-министру во время его выступления в Госдуме и получил ответ, который уже нашел подтверждение в поручении», — отметил глава комитета.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам обсуждения в Государственной Думе РФ отчета Правительства РФ о результатах работы в 2016 году поручил Минфину России и Минобрнауки России проработать вопрос о выделении в 2017 году дополнительных средств федерального бюджета в объеме 10,2 млрд рублей на реализацию программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 — 2025 годы в рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников». О результатах доложить в Правительство Российской Федерации до 18 мая 2017 года.

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