Вторник, 2 Мая 2017 года
14:22:50 МСК

Вице-президент «Национального фронта» обвинил ряд изданий в шпионаже

Политика

Тем самым он объяснил отказ допускать их журналистов на митинг своей партии

Париж, 2 мая 2017, 13:03 — REGNUM  

Вице-президент правой партии Франции «Национальный фронт» Луи Алио обвинил 2 мая журналистов изданий Quotidien и Mediapart в шпионаже, сообщает Sud Radio.

Таким образом Алио объяснил нежелание допускать репортеров издания на митинг главы партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, который прошел днем ранее в коммуне Вильпент.

«Нет, отбора журналистов не было. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Mediapart организовывало дебаты кандидатов на пост главы государства, куда Mediapart не хотело приглашать Марин Ле Пен», — отметил Алио. «Мы просто поступаем так же».

Более того, когда члену правой партии указали на то, что и Mediapart, и Quotidien публикуют интервью соратников Алио по партии, он заявил, что эти издания «занимаются шпионажем».

Напомним, во Франции к заключению подходят выборы президента страны, второй тур которых должен пройти 7 мая. В нем примут участие два кандидата — бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон, считающийся лидером гонки, а также лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Читайте ранее в этом сюжете: Der Spiegel: Марин Ле Пен не боится плагиата

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Франции
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Подразделения министерств будут отчитываться перед региональными Думами
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак в Ираке и Пакистане — ОБСЕ шокировано церковными конфликтами на Украине
КиевУкраина Православие Политика
NB!
02.05.17
Татьяна ИващенкоЭколог заявил об опасности строительства монгольских ГЭС для Байкала
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
64% граждан хотят, чтобы Путин вновь стал президентом РФ: опрос
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
02.05.17
Иран надеется на иностранные деньги
ТегеранИран Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.05.17
Погром на кладбище в Татарии: повреждено около 90 надгробий
КазаньРоссия Кладбищенский вандализм Происшествия
NB!
02.05.17
Законопроект, ускоряющий вынесение приговоров, внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
02.05.17
В День Победы военные парады пройдут в 28 городах России
МоскваРоссия День Победы Общество
NB!
02.05.17
Станислав СтремидловскийПоляки снова взяли Берлин – и снова вместе с русскими!
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
02.05.17
Цинизм вместо ответственности – Пушков обвинил Белый дом
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
02.05.17
МРОТ в России повысят до прожиточного минимума
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Политика
NB!
02.05.17
Дефицит уменьшится, но до роста экономики РФ еще далеко
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.05.17
Либо будет контроль над правительством, либо полномасштабный кризис
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
02.05.17
Минтруд и ПФР проработают вопрос индексации пенсий для работающих
МоскваРоссия Индексация пенсий Экономика
NB!
02.05.17
Непростой выбор Сахалина: или с туристическим объектом, или с чистой водой?
Южно-СахалинскРоссия Проблемы экологии Происшествия
NB!
02.05.17
Уличные торговцы не хотят «съезжать» с центральной улицы Нижнего Новгорода
Нижний НовгородРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
02.05.17
Необычные имена детей в Приморье: Богуслав и Барс, Параскева и Филомена
ВладивостокРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
02.05.17
The Guardian: «Мэй и Юнкер не слушают друг друга»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
02.05.17
Станислав ТарасовАрьергардные бои Эрдогана
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
02.05.17
На Колыме на 23,5% выросли в цене авиабилеты Магадан-Москва
МагаданМагаданская областьРоссия Авиаперевозки Экономика
ещё главное