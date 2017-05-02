Вице-президент «Национального фронта» обвинил ряд изданий в шпионаже

Париж, , 13:03 — REGNUM

Вице-президент правой партии Франции «Национальный фронт» Луи Алио обвинил 2 мая журналистов изданий Quotidien и Mediapart в шпионаже, сообщает Sud Radio.

Таким образом Алио объяснил нежелание допускать репортеров издания на митинг главы партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, который прошел днем ранее в коммуне Вильпент.

«Нет, отбора журналистов не было. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Mediapart организовывало дебаты кандидатов на пост главы государства, куда Mediapart не хотело приглашать Марин Ле Пен», — отметил Алио. «Мы просто поступаем так же».

Более того, когда члену правой партии указали на то, что и Mediapart, и Quotidien публикуют интервью соратников Алио по партии, он заявил, что эти издания «занимаются шпионажем».

Напомним, во Франции к заключению подходят выборы президента страны, второй тур которых должен пройти 7 мая. В нем примут участие два кандидата — бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон, считающийся лидером гонки, а также лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

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