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Путин отправил в отставку главу УФСИН Татарии Хамадишина

Политика

Глава службы переходит на другую работу

Владимир Путин
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Казань, 2 мая 2017, 12:53 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку руководителя Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Татарии Дауфита Хамадишина.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности генерал-лейтенанта внутренней службы Хамадишина Дауфита Закировича, начальника управления федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан», — говорится в тексте указа.

Пресс-служба регионального УФСИН опубликовала комментарий по вопросу отставки главы пенитенциарного ведомства. Уточняется, что 10 апреля Хамадишин обратился с рапортом к президенту «об освобождении от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста и переходом на другую работу».

Хамадишин был назначен главой УФСИН в декабре 2002 года. За время руководства ведомством отмечен многочисленными наградами: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II степени, медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалью ордена «В память 1000-летия Казани», медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения в 2002 году», Почетной грамотой Республики Татарстан, медалью «В память 125-летия уголовно-исполнительной системы России», медалью «За усердие» II степени, нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», серебряной медалью «За укрепление уголовно-исполнительной системы России», медалями «За службу» I, II, III степеней, почетным знаком уголовно-исполнительной системы «За отличие в службе» II степени, медалью «Ветеран уголовно-исполнительной системы России», медалью «За боевое содружество», почетным орденом II степени «Аль-Фахр» от Духовного управления мусульман Европейской части России, именным оружием — пистолетом Макарова от МВД РФ.

Отметим, что в 2017 году Хамадишину исполняется 58 лет, а предельный возраст пребывания на генерал-лейтенантской должности — 55 лет. В течение трех последних лет контракт с главой УФСИН Татарии продлевался в особом порядке.

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