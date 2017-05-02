Станислав Стремидловский, , 12:47 — REGNUM

Пока одни поляки вспоминали польско-советское боевое братство, другие с ним боролись. Об этом писала польская региональная пресса на неделе с 25 апреля по 1 мая.

«Наши снова взяли Берлин!» — ликуют Nowiny (Жешув). Жители Перемышля приняли участие в крупнейшей исторической реконструкции в Европе — штурме Берлина 1945 года, который был воспроизведен в парке «Патриот», расположенном в Кубинке неподалеку от Москвы. В этот раз участие в операции приняли более тысячи реконструкторов. Было задействовано много военной техники. Шоу посмотрели более 10 тысяч зрителей, присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу. И, наверное, впервые в Москве с момента окончания Второй мировой войны появились поляки в исторических мундирах Войска Польского. Они вызвали огромный интерес у русских, гораздо больше, чем другие группы. Реакция русских оказалась приятной, люди часто говорили, что они благодарны полякам, которые сражались с ними вместе во время войны. «Многие фотографировались с нами на память», — рассказал изданию Мирослав Майковский, председатель Пшемысльской ассоциации исторической реконструкции «X D. O. K». Всего из Польши приехало около 40 реконструкторов, 10 человек из них — из Перемышля и Ярослава. «Мероприятие прошло с большим размахом, — говорит Майковский. — Русские построили модель Берлина апреля 1945 года, воссоздано здание Рейхстага. Штурм начался с артиллерийского обстрела, потом начались уличные бои, из подбитых немецких танков вытаскивали обожженных солдат — эффектный трюк Московской киношколы. Мы вступили на третьем этапе операции, когда пошло прямое столкновение с нацистами. Вступили в бой с большим бело-красным флагом. Нашим громко аплодировали зрители, интерес проявили средства массовой информации. Мы гордимся этим. Во время пребывания в России познакомились и с белорусскими коллегами, которые выступали за солдат стрелковой дивизии имени Тадеуша Костюшко, их сегодня хорошо помнят в Белоруссии». Как информирует издание, парк «Патриот» в Кубинке, где проходила реконструкция, является мировой «военной» туристической достопримечательностью. Он занимает 5,5 тыс. га, и это только начало. На создание парка до сих пор было потрачено более чем 300 миллионов евро.

А тем временем с улиц Гдыни исчезнут имена «коммунистических покровителей» — генерала Зыгмунта Берлинга и Винцента Жимовского, а также 1-ой армии Войска Польского, сообщает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Такое решение единогласно принял городской совет. «Очень хорошо, что переименования проходят в масштабах всей страны, — заявил после голосования президент Гдыни Войцех Щурек. — Сегодняшнее переименование я воспринимаю как окончание процесса переименований». Ликвидация советской символики началась с удаления «Наташи» (памятника польско-советскому боевому братству — ИА REGNUM ) из сквера Костюшко, позже убрали и другие. Жители переименованных улиц в ближайшее время будут уведомлены, каких новых покровителей они получат, им также объяснят, какие документы подлежат замене. Сама замена для горожан будет бесплатной.

Эльблонг без Армии Людовой и Янека Красицкого. Такую судьбу райцентру пророчит Dziennik Elblaski (Эльблонг). Первым городом Эльблонгского района, который столкнулся с требованием декоммунизировать улицы и площади, стал Пасленк. Теперь очередь за самим Эльблонгом. Перемены ждут улицу Армии Людовой и сквер Янека Красицкого, это имена, по мнению Института национальной памяти, должны быть стерты с карты города. По словам президента Эльблонга Витольда Врублевского, от ИНП ждут заключения также по улицам семьи Налазков, Дьяченко и Леона Кручковского, только после ответа ИНП будут приняты меры. В свою очередь Институт национальной памяти обратился к жителям с просьбой присылать сведения о все еще существующих в стране названиях и символах, которые восхваляют «тоталитарные идеологии».

Судьба памятника немецким солдатам в опольском районе Гославицы, воевавшим в годы Первой мировой войны и который сейчас пытаются восстановить, с самого начала не была счастливой, рассказывает Wochenblatt (Ополе). Из-за его оригинальной символики — железный крест и фигура павшего солдата — памятник активно критикуют и ищут причины убрать его. В 2014 году Ассоциация социально-культурной жизни польской Силезии сигнализировала районной прокуратуре Ополя о недопустимых элементах оформления. В 2015 году сотрудники прокуратуры подали заявление в опольский городской совет, опротестовывая решение о восстановлении памятника. Однако советники молча проигнорировали этот демарш. Тогда в 2016 году прокуратура обратилась уже в офис районного инспектора строительного надзора (PINB) с просьбой уточнить, является ли реконструкция законной. Инспектор Мирон Рокуйжо ответил, что хотя окончательного решения местные власти по этому вопросу не вынесли, сами работы нельзя признать незаконными. Инвестор направил запрос о восстановлении мемориала, он находится в стадии рассмотрения, а президент Ополя не выступил с возражениями и не стал требовать обязательного получения разрешения на проведение работ. Поэтому, по мнению офиса PINB в Ополе, нет необходимости говорить о сносе памятника или требовать каких-то дополнительных согласований. Однако прокуратура не успокоилась и нанесла новый удар. 22 марта 2017 года районный прокурор направил в городской совет Ополя письмо, в котором ссылается на законопроект, внесенный в Сенат Польши, что запрещает пропаганду коммунизма, а также немецкого и прусского милитаризма. Однако этот законопроект уже отозван! «Поэтому мы попросили пресс-секретаря районной прокуратуры в Ополе Лидию Серадскую сообщить, в курсе ли прокурор, что законопроект снят с рассмотрения и — что более важнее — известно ли ему, что требования должны опираться на уже принятые законы, а не их проекты», — пишет издание. Ответа пока не поступило.

Вопреки протестам Польской православной церкви по решению Национальной прокуратуры были вырыты из могилы останки архиепископа Мирона Ходаковского, православного ординария Войска Польского, передает Gazeta Współczesna (Белосток). Архиепископ был одним из 96 человек, которые 10 апреля 2010 года погибли во время крушения самолета с правительственной делегацией под Смоленском. Владыка был похоронен в крипте церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Супрасле. Похороны прошли 19 апреля 2010 года. Но в минувший понедельник, 24 апреля, поздно вечером останки Ходаковского были оттуда извлечены. По словам Евы Бялик из Национальной прокуратуры, тело покойного переправили в бюро судебной медицины в Люблине. Больше со стороны Бялик не было сказано ничего. Отказались от комментариев и представители Военной полиции, присутствующие при извлечении гроба. Решение об эксгумации архиепископа Ходаковского было принято без согласия Польской православной церкви, это действие «нарушает покой умершего», подчеркнул секретарь канцелярии митрополии отец Ежи Дорошкевич, но «у прокуратуры свое право». Как резко говорит Роберт Тышкевич, подляшский депутат оппозиционной партии «Гражданская платформа» (РО), «смоленская религия» побеждает истинную веру, полностью не считается с чувствами людей». По мнению депутата, эксгумацию следует проводить в отношении тех, чьи семьи сами этого хотят.

61-летний Веслав Р. из Згежа обратился с просьбой о реабилитации в Окружной суд Лодзи, информирует Dziennik Łódzki (Лодзь). Во время действия в стране военного положения (1981 — 1983 годы) этот гражданин был осужден за то, что пустил под откос поезд и хотел взорвать железнодорожный мост, за что его приговорили к 12 годам заключения, из которых он отсидел половину. Однако Окружной суд Лодзи отказался удовлетворить апелляцию. В материалах того дела упоминается, что Веслав Р. вместе со своим подельником, помимо «саботажа», пытался ограбить завод металлоконструкций и промышленного оборудования. Они связали уборщицу и начали взламывать сейф, однако преступникам помешали рабочие. Это криминальное деяние, не имеющее ничего общего с патриотической деятельностью против властей Польской народной республики и режима генерала Войцеха Ярузельского. «Иррациональной» также назвал диверсию с поездом судья Павел Урбанек, обосновывая решение об отказе в реабилитации Веслава Р. Речь о том, что преступник не знал расписания движения, отчего пустил под откос не только маневренный локомотив, но и пригородный поезд с несколькими сотнями пассажиров, которые не погибли только по счастливой случайности (хотя 7 человек и получили ранения).

Бурю среди подкарпатских политиков вызвала идея финансировать из местных средств «армию Мачеревича», бригаду Сил территориальной обороны, которые подчиняются лично министру национальной обороны Польши Антонию Мачеревичу, пишут Super Nowości (Жешув). «А может община еще должна купить новый лимузин министру обороны? На это ли должны идти деньги наших налогоплательщиков? Я не люблю тратить общественные средства, есть более важные цели», — злится Михал Каркут, староста Колбушова-Гурна из Подкарпатского воеводства. С просьбой скинуться на изготовление знамени для Подкарпатской бригады территориальной обороны в колбушовскую общину обратился воеводский маршалек Владислав Ортыл. Речь идет о сумме в 200 злотых. По словам казначея гмины Станислава Зубра, вначале совет согласился выделить деньги, но потом отозвал свое постановление, так как сомнения выразил юрисконсульт. «Если другие общины примут такие же решения, то мы вернемся к обсуждению этого вопроса на следующей сессии местного совета. А если нет, то подумаем над другим способом финансирования сего предприятия», — заявил казначей. Однако эти планы вызвали бурю негодования в сети. «Супер! Винтовок у них нет, даже рогаток нет, но знамя должно быть! А то с чем им идти на парад или в церковь? — иронизирует Каркут. — Если глава министерства обороны организовывает какое подразделение, то пусть сам беспокоится о мундирах, танках и знаменах для него. А община пусть займется дорогами, тротуарами и тем, что находится в ее компетенции».

Польские F-16 в первый раз начинают участвовать в миссии Балтийского воздушного патрулирования (Baltic Air Policing), сообщает Głos Wielkopolski (Познань). Этим займутся летчики 31-й тактической авиационной базы в Кшесинах. В состав группы войдут более 100 военнослужащих и сотрудников минобороны, обслуживающие 4 самолета F-16. В среду, 26 апреля, на базе состоялась церемония проводов Польского воинского контингента Орлик-7. Из четырех F-16 двое в течение 24 часов будут нести боевое дежурство, двое отдыхать. «Задачей Орлика-7 является обеспечение неприкосновенности воздушного пространства государств-членов НАТО в Прибалтике», — объясняет капитан Кшиштоф Нанусь, пресс-офицер штаба базы в Кшесинах. По его словам, польские самолеты уже 6 раз принимали участие в боевых учениях в рамках Baltic Air Policing. Но раньше задействовались МиГ-29, а сейчас впервые перебрасываются многоцелевые F-16. Польские самолеты сменят голландцев, а потом поляков заменят американцы. Часть контингента уже находится в районе миссии, остальные должны были прибыть к концу апреля. Базироваться поляки будут в Литве. Командование Орликом-7 возложено на подполковника Петра Остроуха, выпускника Высшей офицерской школы ВВС в Демблине.

Журналист Марек Новаковский, работающий в странах Ближнего Востока, рассказал в интервью Gazeta Wrocławska (Вроцлав), с чем там приходится иметь дело. «Сегодня половина граждан Сирии оказались за пределами страны, 11 млн бежали в течение 5 лет, — говорит Новаковский. — В эту пустоту быстро просочилось «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кстати, его именование — это отдельный вопрос. Джихадистов задевает, когда используется уничижительный термин ДАИШ/ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который означает нечто такое, что можно растоптать ногой, какое-то дерьмецо. Их «команда» работает по принципу спроса, нет спроса — реагируют на все, что мы делаем. Конфликт между Ближним Востоком и западными странами продолжается ведь уже с 1992 года, с начала операции «Буря в пустыне», когда США атаковали Ирак. Американцы превратили эту страну в прах. В 2003 году они снова открыли злодейскую кампанию против иракцев, утверждая, что те хранят оружие массового поражения. А на самом деле хотели отомстить за 11 сентября, за Усаму бин Ладена. Но ведь он был саудовцем и находился в Афганистане, может кто-нибудь сказать. Да, зато Ирак — легкая цель, поэтому ударили по нему. Сегодня война продолжается. В небольшой комнате в США сидят 20-летние прыщавые программисты. Ведут беспилотник и ищут цель. Нажимают «enter» и… бум! Поразили 20 человек. Недавно я разговаривал с такими «дистанционными убийцами», девушками из Калифорнии. Эти молодые люди будут жить потом с глубокой травмой. А мусульмане говорят: «Если у вас все так легко, если солдат не показывается врагу, не встречается с ним лицом к лицу, если так выглядит ваша современная интеллектуальная война, мы покажем вам нашу тупую войну, берем в плен, включаем камеру, отрезаем голову, видео кидаем в сеть». И у них есть свое тактическое оружие: умножение террора в асимметричной войне. Я не осуждаю ни одних, ни других. Но уверен, что нужно с этим покончить. Сегодня. Сейчас. Потому что это затягивающая патология. Лидеры ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это иракские офицеры, те самые, которые потерпели поражение в войне с США, по крайней мере, официально. Они полны решимости, чтобы вести войну до бесконечности. Польша один раз уже дала себя втянуть в это, делая грязную работу для американцев в Ираке. Теперь от всего этого нужно отмежеваться».

Польские рыбоводы возмущены: министр игнорирует нас! Так Echo Dnia (Кельце) комментирует итоги акции протеста под стенами министерства морского и речного судоходства и канцелярии премьера-министра, которые прошли во вторник, 25 апреля, в Варшаве. Владельцы карповых прудов Кельце и всей страны требовали возобновления выплат компенсаций за рыбу, которую вылавливают дикие звери и птицы. Однако никто из чиновников к людям не вышел. «Наш министр нас же проигнорировал! В итоге удалось только передать письмо главе правительства Беате Шидло», — рассказывает председатель Организации польского карпа Павел Вельгош. Напомним, что ранее заводчики речной рыбы получали помощь ежегодно в размере 400 миллионов злотых. Однако в феврале этого года министр морского и речного судоходства Марек Грубарчик принял решение отдать эти средства рыбакам, промышляющим в Балтийском море. Протестующие махали флагами, включали сирену и громко скандировали: «Министр Грубарчик ставит на норвежского лосося, а не на польского карпа». Но все бесполезно. «Конечно, мы разочарованы отношением министра, но не сдаемся. Мы будем бороться и заострим протест», — резюмировал Вельгош.

Gazeta Olsztyńska (Ольштын) разбирается с ситуацией, сложившейся после отмены год назад малого приграничного передвижения с Калининградской областью. Это сделало правительство «Права и Справедливости» (PiS). Несмотря на требования местных жителей и органов местного самоуправления вернуть все, как было, режим МПП так и не был восстановлен. Депутат Яцек Протас направил запрос в министерство экономического развития с просьбой сообщить, какие последствия нанесло это решение годичной давности Варминьско-Мазурскому воеводству. Кроме того, люди рассчитывают на изменение позиции министерства иностранных дел. В четверг, 27 апреля, в Ольштын должен был приехать заместитель главы МИД Польши Ян Джеджичак. «До сих пор власти не представили рациональных причин разрыва сотрудничества в рамках малого приграничного передвижения, а также расчеты, какие экономические последствия это принесет в ближайшие годы для нашего региона, — говорит Протас. — Напомню только, что в июле 2016 года правительство в качестве основания для прекращения договора выдвигало саммит НАТО в Варшаве, потом общие вопросы безопасности и даже российские провокации. Неумелая внешняя политика PiS в отношении России осуществляется за счет приграничных городов и районов Вармии и Мазур, а также Поморья». Достоверных данных от вице-премьера Матеуша Моравецкого ждет не только сам депутат, но и Ассоциация ЭГО земля аиста, объединяющая общины восточных Мазур. В дискуссии о восстановлении МПП важны также социальные аспекты и культурные мероприятия, эффективность использования регионом средств программы Польша-Россия, реализуемой при финансовой поддержке ЕС. Бюджет этой программы составляет более 60 млн евро. Фонды могут быть потрачены на продвижение местной культуры и сохранение исторического наследия, защиту окружающей среды и смягчение последствий изменения климата, улучшение транспортной доступности, обеспечение безопасности границ. Однако выделенные средства все еще «заморожены». По словам Протаса, рассмотрение «программы Польша-Россия снова было исключено из повестки заседания правительства, а ведь каждая неделя задержки может означать потерю нашим регионов миллионов евро и отказ от многих инвестиций».