Вторник, 2 Мая 2017 года
12:52:25 МСК

Суд США поддержал Венесуэлу в деле против американской нефтяной компании

Политика

Суд США заявил, что поддерживает Венесуэлу, чтобы не «создавать трений с другими странами» и не вызывать «ответные акции» против США

Фемида
Фемида

Вашингтон, 2 мая 2017, 12:42 — REGNUM  Верховный суд США вынес решение в пользу правительства Венесуэлы и против американской компании Helmerich&Payne, обвинявшей Венесуэлу в нелегальной национализации в 2010 году одиннадцати буровых установок, сообщает El Economista.es.

Решение было принято единогласно восьмью судьями Верховного суда, которые заслушали аргументы сторон в ноябре 2016 года, когда к процессу еще не подключился назначенный президентом США Дональдом Трампом судья Нейл Горсуч и который не участвовал в вынесении приговора.

Судьи Верховного суда США 1 мая постановили, что не поддержали жалобу компании Helmerich&Payne, поскольку компания не предоставила достаточно доказательств захвата ее имущества в нарушение норм международного права и, в частности, Закона об иммунитете иностранных государств.

Судья Стивен Брейер, ответственный за написание приговора, отметил, что если Верховный суд упростит подачу исков на иностранные правительства, то есть риск «создания трений с другими странами» и «ответных акций» против США.

Напомним, компания Helmerich & Payne, базирующаяся в американском штате Оклахома, в течение многих лет работала в Венесуэле в качестве правительственного подрядчика, однако в 2009 году прекратила свою деятельность и демонтировала буровые установки после того, как правительство Венесуэлы выставило ей многомиллионный долг.

В ответ на это действие тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес в июне 2010 дал указание национализировать одиннадцать буровых установок компании. Руководство Helmerich&Payne отреагировало на это подачей иска на правительство Венесуэлы и государственную нефтяную компанию Petróleos de Venezuela, ссылаясь на Закон об иммунитете иностранных государств, утверждая, что национализация произошла с нарушением международного права.

Процесс достиг Апелляционного суда в округе Колумбия, где в 2015 году было вынесено решение в пользу компании Helmerich&Payne, после чего Венесуэла подал иск в Верховный суд США.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и Латинская Америка
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Станислав СтремидловскийПоляки снова взяли Берлин – и снова вместе с русскими!
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
02.05.17
Цинизм вместо ответственности – Пушков обвинил Белый дом
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
02.05.17
Кризис докатился: без господдержки Якутия сделает меньше «Добрых дел»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
02.05.17
МРОТ в России повысят до прожиточного минимума
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Политика
NB!
02.05.17
Дефицит уменьшится, но до роста экономики РФ еще далеко
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.05.17
Либо будет контроль над правительством, либо полномасштабный кризис
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
02.05.17
Уличные торговцы не хотят «съезжать» с центральной улицы Нижнего Новгорода
Нижний НовгородРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
02.05.17
Необычные имена детей в Приморье: Богуслав и Барс, Параскева и Филомена
ВладивостокРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
02.05.17
The Guardian: «Мэй и Юнкер не слушают друг друга»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
02.05.17
Станислав ТарасовАрьергардные бои Эрдогана
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
02.05.17
На Колыме на 23,5% выросли в цене авиабилеты Магадан-Москва
МагаданМагаданская областьРоссия Авиаперевозки Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
Жители Бурятии пытаются спасти Байкал под звуки морин хуура
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
Президент РФ подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
02.05.17
В Венгрии прошли протесты против России
БудапештВенгрия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
02.05.17
В Белом доме анонсировали телефонные переговоры Трампа с Путиным
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
Угроза всеукраинского масштаба, или Приключения львовского мусора
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Независимость Канарских островов без диктатора не получается
Лас-Пальмас-де-Гран-КанарияИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
02.05.17
Философ, не переживший свой мир
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
02.05.17
Как прогресс вспомнил о женщине-матери
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Наука
NB!
02.05.17
Иван КузнецовПервые 100 дней Трампа. И что?
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
01.05.17
Виталий ЧерниковСлепая зона: итоги деятельности губернатора Калужской области
КалугаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
ещё главное