Цинизм вместо ответственности – Пушков обвинил Белый дом

Москва, , 12:34 — REGNUM В связи с заявлением министра торговли США об ударе по Сирии в Совфеде отметили цинизм администрации президента США Дональда Трампа.

«Назвав удар по Сирии «развлечением после ужина», министр торговли США показал, что у администрации снижен порог ответственности. Вместо нее цинизм», — написал член Совфеда Алексей Пушков в микроблоге в Twitter.

Также, по мнению сенатора, «надо посоветовать Россу и его коллегам поменьше развлекаться ракетными ударами».

«Ракеты есть не только у США. А то им будет не до развлечений», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр торговли США Уилбур Росс назвал ракетный удар по сирийскому аэродрому «развлечением после ужина» президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшегося в поместье «Мар-а-Лаго» во Флориде 7 апреля. Выступая на международной конференции экономического Института Майкла Милкена в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), глава ведомства также сказал, что за такое «развлечение» Трампу «даже не пришлось ничего платить».

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб была совершена атака предположительно с применением химоружия. В результате погибли более 80 человек. США обвинили в совершении химатаки власти Сирии, и 7 апреля американские ВС нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по аэродрому Шайрат.