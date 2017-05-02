Правозащитная организация США «нашла» в Хан-Шейхуне осколки советской бомбы

Нью-Йорк, США, , 12:20 — REGNUM Неправительственная правозащитная организация со штаб-квартирой в США Human Rights Watch заявила, что в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб, Сирия) на месте «химатаки» найдены осколки авиабомбы советского производства.

Материалы доклада опубликованы на официальном сайте Human Rights Watch 1 мая. В них сообщается, что на месте «химатаки» найдены остатки снаряда ХБ-250.

В материалах доклада содержатся фотографии и видеокадры. Приводятся для сравнения фото осколков, найденных в Идлибе, и бомбы, разработанной в СССР — ХБ-250.

На этом снаряде есть характерные зеленые полосы — такие же, как утверждают авторы доклада, присутствуют на остатках снарядов, найденных в Идлибе.

Напомним, инцидент в Идлибе произошел 4 апреля. Как утверждают западные пропагандисты, на Хан-Шейхун были сброшены снаряды с отравляющим газом. Никаких доказательств представлено не было, но США сразу же обвинили Дамаск в применении химического оружия.