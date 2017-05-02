В Якутии заменят депутата Госсобрания, претендентов уже четверо

Нерюнгри, Якутия, , 12:26 — REGNUM Участвовать в довыборах депутата Госсобрания Якутии, которые состоятся 28 мая, изъявили желание 4 человека. Баллотироваться в региональный парламент будут директор ООО «Кабельные сети Нерюнгри» Иван Южаков («Справедливая Россия»), депутат муниципального совета депутатов Ирина Подмазкова («Единая Россия») и индивидуальный предприниматель Илья Гудошник (ЛДПР), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пенсионера и самовыдвиженца Александра Силина до выборов не допустили, избирком отказал ему в регистрации. В итоге бороться за мандат депутата Госсобрания будут только трое.

Как сообщало ИА REGNUM, место в парламенте Якутии освободилось после выборов главы Нерюнгринского района. Представлявший муниципалитет в Госсобрании региона директор АО ХК «Якутуголь» и единоросс Виктор Станиловский сложил свои полномочия, так как возглавил район.