МРОТ в России повысят до прожиточного минимума

Москва, , 12:06 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Минтруду РФ, Минфину РФ и Минэкономразвития РФ подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума работающего. Соответствующее поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Государственной думе отчета о результатах работы кабинета в прошлом году.

«Минтруду РФ, Минфину РФ, Минэкономразвития РФ подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в правительство РФ», — говорится в сообщении, которое обнародовано на официальном сайте правительства РФ.

Отмечается, что поручение премьер-министр РФ должно быть исполнено до 20 мая 2017 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме РФ заявил, что в ближайшие несколько лет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране будет поднят до уровня прожиточного минимума работающего.

Глава правительства тогда напомнил, что в 2016 г. удалось дважды повысить МРОТ до 7,5 тысячи рублей, а с 1 июля текущего года МРОТ будет повышен до 7,8 тысячи руб.

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