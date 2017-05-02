США начали переброску БПЛА Global Hawk на свою базу в Японии

Вашингтон, , 12:04 — REGNUM

Вооруженные силы США начали переброску пяти беспилотников (БПЛА) Global Hawk с авиабазы «Андерсен», расположенной на острове Гуам, на базу «Йокота» В Японии, сообщает Japan Times.

Как ожидается, БПЛА США будут использоваться для наблюдения за объектами ядерной и ракетной программ КНДР, которые стали причиной обострения отношений между Пхеньяном и соседними странами, а также США.

Помимо уже прибывших, как планируется в Японию будет переброшено еще четыре БПЛА. Для технического обслуживания аппаратов на базу будет направлено 110 человек технического персонала.

Напомним, на Корейском полуострове сохраняется напряженная обстановка в связи с курсом КНДР, чье руководство осуществило ряд пробных пусков баллистических ракет, а также провело испытания ядерного оружия в сентябре 2016 года.

Ситуация в регионе обостряется учениями, которые проводят США совместно со своими партнерами по региону, в частности, Южной Корей. В рамках учений участие примут и стратегические бомбардировщики B-11B «Лансер».

Отправка их уже вызвала резкую реакцию со стороны КНДР, чье официальное информационное агентство KCNA уже назвало подобный шаг провокацией, способной подтолкнуть страны к ядерной войне.

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