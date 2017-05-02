В японский порт Сасебо зашла атомная подлока ВМС США
На борту 138 человек
Токио, 2 мая 2017, 12:01 — REGNUM Американская атомная подводная лодка USS Cheyenne 2 мая зашла на военно-морскую базу города Сасебо (остров Кюсю, Япония), пишет газета «Известия».Уточняется, что на борту лодки — 138 человек. Заявленная цель — пополнение запасов и отдых команды.
По некоторым данным, появление атомной подводной лодки в этом порту может иметь отношение к обеспечению безопасности в связи с угрозой со стороны Северной Кореи.
Напомним, в Японском море в настоящее время располагаются военные американские корабли во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля японский премьер-министр Синдзо Абэ и американский президент Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров пришли к соглашению о необходимости сдерживать Пхеньян.
Абэ сообщил, что 23 апреля в западной части Тихого океана начались совместные учения морских сил самообороны Японии с участием авианосца «Карл Винсон».
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