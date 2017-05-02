Пять мирных жителей ранены в ДНР: сводка боевых действий за сутки

Донецк, , 12:13 — REGNUM За прошедшие сутки Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии шесть раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 47 раз, сообщают 2 мая донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили шесть раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по селу Калиновка, пгт Фрунзе и Калиново, Первомайску.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, от огня ВСУ пострадали пять мирных жителей. Всего украинские силовики нарушили режим тишины 47 раз. Под огнем оказались 16 населенных пунктов.

Из-за обстрелов украинской армией в поселке Трудовские от взрывов пострадали двое мужчин — 1979 года рождения и 1965 года рождения, у последнего минно-взрывная травма в области груди. В селе Яковлевка были ранены два мирных жителя — осколком ранило в брюшную полость женщину 1970 года рождения, ожог лица первой степени получил мужчина 1972 года рождения.

В Горловке рядом с женщиной 1972 года рождения детонировало взрывное устройство, пострадавшая получила многочисленные осколочные ранения, ее состояние медики оценивают как тяжелое. Всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь.

Также украинская артиллерия повредила пять строений в поселке Зайцево.

По данным Украины, четыре солдата ВСУ получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 55 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Новотроицкого, Марьинки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Широкино, Красногоровки, Талаковки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Луганского, Новгородского, Майорска, шахты Бутовка, Зайцево, Верхнеторецкого, Каменки, Авдеевки, Новозвановки, Крымского, Станицы Луганской, Валуйского, Малинового.

Напомним, после госпереворота в 2014 году на Украине, в ответ на притеснение русскоязычного населения, в Крыму и в Донбассе прошли референдумы о самоопределении. В результате Крым перешел в состав Российской Федерации, а ДНР и ЛНР объявили о независимости

В ответ Киев послал регулярные войска в Донбасс, чтобы силой вернуть республики в состав Украины. Конфликт обострился в 2017 году после объявления блокады Донбасса украинскими радикалами, а потом Киевом.

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