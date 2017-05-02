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Der Spiegel: Марин Ле Пен не боится плагиата

Политика

Во время своего предвыборного выступления Ле Пен использовала почти слов в слово четыре отрывка из выступления бывшего претендента на пост президента Франсуа Фийона

Марин Ле Пен
Иван Шилов © ИА REGNUM
Марин Ле Пен

Париж, 2 мая 2017, 12:04 — REGNUM  Кандидат в президенты Франции от политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен не боится плагиата в своих выступлениях перед избирателями, сообщает Der Spiegel.

Во время своего предвыборного выступления на 1 мая Ле Пен использовала четыре отрывка из выступления бывшего претендента на пост президента от республиканцев Франсуа Фийона от 15 апреля.

Глава «Национально фронта» произнесла фрагменты почти слово в слово, пишет Der Spiegel. Речь шла об исключительности Франции в 21 веке.

Отвечая на обвинения, директор избирательной кампании Марин Ле Пен отметил, что это не было плагиатом, глава партии применила данные фрагменты в речи осознанно.

23 апреля прошел первый тур президентских выборов во Франции, второй тур пройдет 7 мая. За пост главы государства поборются Марин Ле Пен и бывший министр экономики Эммануэль Макрон.

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