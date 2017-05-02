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Внутренние войска Узбекистана вернули под юрисдикцию МВД

Политика

После Андижанских событий 2005 года внутренние войска из МВД Узбекистала были переданы под юрисдикцию Службы национальной безопасности страны

Ташкент, 2 мая 2017, 12:04 — REGNUM  В соответствии с постановлением президента Узбекистана, завершен прием войск внутреннего назначения в ряды Министерства внутренних дел, сообщил журналистам глава МВД республики Абдусалом Азизов.

«С 1 мая внутренние войска находятся в полном юридическом подчинении МВД», — сообщил министр.

Ранее, после Андижанских событий 2005 года, президент Узбекистана Ислам Каримов распорядился передать внутренние войска из Министерства внутренних дел под юрисдикцию Службы национальной безопасности страны. Тем самым МВД лишилось крупнейшего подразделения, в то время как спецслужбы страны получили значительное усиление.

Напомним, по данным узбекских властей, в ночь на 13 мая 2005 года в узбекском городе Андижан произошел вооруженный захват тюрьмы и ряда правительственных зданий. В ходе нападения 12 сотрудников правоохранительных органов были убиты, было захвачено 334 единицы оружия. Правоохранительные органы Узбекистана сообщали, что террористы взяли в заложники в общей сложности 70 человек, 15 заложников были убиты. Позже в Андижан были введены войска. По официальным данным, в ходе андижанских событий погибли 187 человек.

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