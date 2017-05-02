Названы главные темы предстоящей встречи Путина и Эрдогана

Анкара, , 11:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Реджеп Эрдоган 3 мая проведут переговоры в Сочи, в ходе которых обсудят укрепление режима прекращения огня в Сирии, ситуацию с заключенными и вопросы разминирования. Об этом, как передает RT, заявил заместитель генерального директора по Сирии МИД Турции Мустафа Юрлакул.

«Тема Сирии является важной частью этого диалога, — говорит Юрлакул. — Президенты обсудят, в том числе, вопросы укрепления режима прекращения огня, ситуацию с заключенными и вопросы разминирования».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 — 3 мая президент Российской Федерации Владимир Путин проведет в Сочи рабочие встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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