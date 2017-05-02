Вторник, 2 Мая 2017 года
12:50:28 МСК

Германия и Саудовская Аравия взяли курс на военное сотрудничество

Политика

Страны подписали совместное заявление о полицейском сотрудничестве

Немецкое САУ Panzerhaubitze 2000 на Ближнем Востоке
Ralf Dillenburger
Немецкое САУ Panzerhaubitze 2000 на Ближнем Востоке

Берлин, 2 мая 2017, 11:38 — REGNUM  Немецкая делегация во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель провела 30 апреля и 1 мая переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, его наследником принцем Мухаммадом ибн Наифом Аль Саудом, а также с представителями гражданского общества, сообщает Der Focus.

В рамках предстоящего саммита G20, который пройдет в немецком городе Гамбург 7 — 8 июля, немецкая делегация обсудила с коллегами вопросы, связанные с борьбой против терроризма, окружающей средой, климатом, экономикой, правами женщин и т. д.

Встреча состоялась в Королевском доме, который находится в портовом городе Джидда на берегу Красного моря.

Речь шла о борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и о спорной роли посредника Саудовской Аравии в гражданской войне в Йемене. Правительство страны неоднократно подвергалось обвинениям в финансировании боевиков террористической организации.

По данным немецкого правительства, Эр-Рияд отрицает его причастность к помощи террористам и ссылается на деятельность частных учреждений в стране.

Обсуждался также вопрос об экспорте немецкого оружия в Саудовскую Аравию. Сопредседатель немецкой партии Зеленых Джем Оздемир настаивает на прекращении поставок в страну, опасаясь, что данное оружие будет использовано против мирных жителей в Йемене.

Что касается вопросов экономики и торговой политики, Ангела Меркель затронула тему возможных соглашений о свободной торговле между странами ЕС и Саудовской Аравии.

В итоге встречи состоялось подписание двустороннего соглашения двух стран о военном сотрудничестве, которое подразумевает возможность военнослужащих Саудовской Аравии тренироваться в учреждениях бундесвера.

Однако подробности договора, когда и сколько военных отправится на немецкие базы, опубликованы не были. Кроме этого обе стороны подписали совместное заявление о намерении полицейского сотрудничества: помощь с немецкой стороны в повышении квалификации пограничников Саудовской Аравии, сотрудников железнодорожной полиций и летчиков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Германии
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Станислав СтремидловскийПоляки снова взяли Берлин – и снова вместе с русскими!
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
02.05.17
Цинизм вместо ответственности – Пушков обвинил Белый дом
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
02.05.17
Кризис докатился: без господдержки Якутия сделает меньше «Добрых дел»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
02.05.17
МРОТ в России повысят до прожиточного минимума
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Политика
NB!
02.05.17
Дефицит уменьшится, но до роста экономики РФ еще далеко
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.05.17
Либо будет контроль над правительством, либо полномасштабный кризис
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
02.05.17
Уличные торговцы не хотят «съезжать» с центральной улицы Нижнего Новгорода
Нижний НовгородРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
02.05.17
Необычные имена детей в Приморье: Богуслав и Барс, Параскева и Филомена
ВладивостокРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
02.05.17
The Guardian: «Мэй и Юнкер не слушают друг друга»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
02.05.17
Станислав ТарасовАрьергардные бои Эрдогана
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
02.05.17
На Колыме на 23,5% выросли в цене авиабилеты Магадан-Москва
МагаданМагаданская областьРоссия Авиаперевозки Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
Жители Бурятии пытаются спасти Байкал под звуки морин хуура
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
Президент РФ подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
02.05.17
В Венгрии прошли протесты против России
БудапештВенгрия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
02.05.17
В Белом доме анонсировали телефонные переговоры Трампа с Путиным
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
Угроза всеукраинского масштаба, или Приключения львовского мусора
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Независимость Канарских островов без диктатора не получается
Лас-Пальмас-де-Гран-КанарияИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
02.05.17
Философ, не переживший свой мир
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
02.05.17
Как прогресс вспомнил о женщине-матери
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Наука
NB!
02.05.17
Иван КузнецовПервые 100 дней Трампа. И что?
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
01.05.17
Виталий ЧерниковСлепая зона: итоги деятельности губернатора Калужской области
КалугаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
ещё главное