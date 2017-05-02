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В Ярославле 1 мая прошло три демонстрации

Политика

Оппозиционная, официальная и очень неофициальная

Монстрация в Ярославле
Иллюстрация: Фото страницы Ильи Тихановского в Facebook
Монстрация в Ярославле

Ярославль, 2 мая 2017, 11:02 — REGNUM  В Ярославле 1 мая по городу прошли три демонстрации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самая многочисленная демонстрация 1 мая прошла по центральной улице Ярославля, улице Свободы. В ней приняли представители регионального правительства, руководства города, областных профсоюзов и трудовых коллективов, члены общественных организаций, а также жители и гости Ярославля, студенты и школьники, всего около 7 тысяч человек. Под музыку муниципального духового оркестра они проследовали от площади Юности до площади Волкова, а затем по улицам Трефолева и Советской до Советской площади. Здесь состоялся праздничный митинг.

Ярославское отделение партии КПРФ организовало отдельную от органов власти демонстрацию.

В этом году под красными знаменами КПРФ вместе с коммунистами и ветеранами собралось много молодежи. Комсомольцы, семьи обманутых дольщиков, многодетные мамы с детьми. Всего митинг собрал более трёхсот человек.

Участники акции приняли резолюцию митинга, обращённую к Президенту РФ, Председателю Правительства РФ, Председателю Государственной Думы, региональным и местным властям.

В ней содержались требования: вернуть прямые выборы мэров городов и глав муниципальных образований, навести порядок в системе ЖКХ, капитального ремонта, застройки городов, принять меры к сохранению парков и мест отдыха, решения других проблем региона и страны в целом. Главным требованием проекта резолюции было: «Правительство Медведева — в отставку!»

Более 300 человек приняли участие в традиционной первомайской акции — «Монстрация», которая собирает в своих рядах неполитических настроенных ярославцев, преимущественно молодежь. Они вышли со смешными лозунгами «На море вместо дачи», «Не ной — найди себе пару», «Строй, сажай, рожай» и т.д. Акция находилась под угрозой срыва, поскольку прокуратуре Кировского района Ярославля не понравилось использование образы космической «Чайки» — первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, которая сейчас является депутатом Госдумы от Ярославской области. «Монстранты» пообещали образ Терешковой не использовать. Вместо «Чайки» поместили фотографии сына генпрокурора Артема Чайки, который начал сотрудничество с властями региона.

В этом году шествие прошло по новому маршруту: от планетария до стадиона «Спартаконевец».

Главным лозунгом монстрации стала фраза: «Понаехали!», в которой буквы «на» выделены другим цветом. Относилась она к космическим пришельцам или большому количество иногородних в органах власти, «монстранты» не уточнили.

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1 мая 2017 года
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