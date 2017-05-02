Путин встретится с Меркель в Сочи 2 мая

Берлин, , 11:04 — REGNUM В рамках подготовки к саммиту G20 президент РФ Владимир Путин встретится 2 мая в Сочи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает немецкое агентство Heute.

Переговоры пройдут в резиденции президента на Черном море в городе Сочи. Помимо вопросов, касающихся саммита «Большой двадцатки», который пройдет в немецком городе Гамбурге 7—8 июля 2017 года, Путин и Меркель обсудят актуальные международные вопросы.

Как отмечает пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт, в Сочи будут затронуты темы, связанные с украинским конфликтом, гражданской войной в Сирии и борьбой с терроризмом.

Речь пойдет также о двусторонних отношениях: сотрудничество в области торговли, энергетики и культуры.

Германия является одним из важнейших торговых партнеров России: общий объем инвестиций со стороны ФРГ в российскую экономику на октябрь 2016-го составил $16,3 млрд, российских инвестиций в экономику Германии — $8,8 млрд.

После разногласий касательно многих международных вопросов немецкие эксперты рассчитывают на «потепление» отношений между двумя странами, добавляет агентство.