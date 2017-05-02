В Ярославской области назначен новый руководитель УФАС

Ярославль, , 10:47 — REGNUM Временно исполняющим обязанности руководителя Ярославского УФАС России назначен Иван Паутов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной антимонопольной службы.

Руководитель УФАС по Ярославской области Алексей Ширков был снят с занимаемой должности по собственному желанию 20 апреля. И в этот же день приказом ФАС России временно исполняющим обязанности руководителя Ярославского УФАС России утвержден Иван Паутов, который работает заместителем руководителя ярославского УФАС. Приказ о его назначении был доставлен в Ярославль только 2 мая.

Иван Геннадьевич имеет большой опыт работы в антимонопольных органах — с 1995 года. Был специалистом 1 категории, ведущим специалистом, главным специалистом-экспертом, начальником отдела. С 1 июля 2008 года был назначен на должность заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области. Непосредственно координирует и контролирует деятельность отдела контроля органов власти и рекламы, отдела контроля закупок. Имеет 3 благодарности и 2 почетные грамоты ФАС России «за большой личный вклад в проведение государственной политики в области развития конкуренции, предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности и добросовестный труд» и «за особые заслуги в обеспечении свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства».

Скорее всего, он не является основным претендентом на должность, иначе бы его назначили исполняющим обязанности руководителя.