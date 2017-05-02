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Проект изменений в Конституцию Грузии представлен парламенту

Политика

После проверки подлинности подписей под законодательной инициативой начнется всенародное обсуждение законопроекта

Тбилиси, 2 мая 2017, 10:53 — REGNUM  Проект изменений в Конституцию Грузии и соответствующий проект конституционного закона «Об Аджарской автономной республике» представлены парламенту Грузии. По информации пресс-службы парламента Грузии, законодательные инициативы были рассмотрены на заседании бюро 1 мая.

Согласно процедуре, законопроекты вместе с собранными под ними подписями депутатов переданы парламентскому комитету по процедурным вопросам и правилам. После того, как комитет проверит и подтвердит действительность подписей под законодательными инициативами, будет создана комиссия по организации всенародного обсуждения проектов изменений в Конституцию Грузии и закон «Об Аджарской автономной республике». В соответствии с установленными процедурами будут опубликованы и конституционные законопроекты.

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Процесс обсуждения конституционных изменений будет проходить в течение месяца в разных городах страны, после чего к рассмотрению законопроектов приступит парламент.

Бюро зарегистрировало и проект постановления об объявлении утратившим силу постановления парламента Грузии от 15 декабря 2016 года «О создании государственной конституционной комиссии и утверждении положения государственной конституционной комиссии». Решение по этому вопросу парламент примет в ходе пленарных заседаний 3−5 мая.

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