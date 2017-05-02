В мире 2 мая пройдет Всемирный день борьбы с астмой

Берлин, , 10:59 — REGNUM Всемирный день борьбы с астмой пройдет 2 мая при поддержке Всемирной организации здравоохранения, сообщает немецкое агентство Heute.

Согласно данным ВОЗ, астма — одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире: от него страдают около 300 млн человек, причем каждый год количество астматиков возрастает.

В рамках поддержки международных усилий в борьбе с данным заболеванием ВОЗ внедрила в 1989 году программу «Глобальная инициатива по бронхиальной астме», которая стала в будущем международной организацией.

Ее миссией является распространение информации об астме, обеспечение больных лечением, повышение качества медицины и осведомление врачей о последних научных достижениях в этой сфере.

Торстен Цубербир, руководитель Европейского фонда исследования аллергии (ECARF) в Берлине, считает, что одними из причин распространенности заболевания астмой являются загрязнение окружающей среды и глобальные климатические изменения.

«Вредная пыльца в городских районах — следствие загрязнения, выхлопных газов, — отмечает Цубербир. — Многие продукты, растущие вблизи дорог, подвергаются выхлопам углекислого газа, что способствует размножению в них аллергенов».

Международный день борьбы с астмой под девизом «Астма: лучше воздух — лучше дыхание» проводится каждый первый вторник мая с 1993 года.

По официальным данным, в России от бронхиальной астмы страдают около пяти млн человек.