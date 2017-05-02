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За выборами во Франции следят 55% жителей России: опрос

Политика

Опрос ВЦИОМ

Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

Москва, 2 мая 2017, 10:27 — REGNUM  За президентской гонкой во Франции следят 55%, из них 10% внимательно следят за ее ходом, а 45% узнают о ней время от времени. Граждане РФ от 60 и старше уделяют выборам в этой стране больше внимания, чем молодежь (64% против 23%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению 57% граждан, исход президентской гонки во Франции будет значимым для России.

Треть российских граждан (35%) считает итог голосования не слишком важным для нашей страны.

Среди кандидатов самым узнаваемым в России стала Марин Ле Пен, о ней слышали или знают 71% опрошенных. Второе место поделили Франсуа Фийон и Эммануэль Макрон — о них слышал каждый второй (52% и 50%). А имя Жана-Люка Меланшона знакомо только каждому третьему (34%).

Больше всего симпатии жители России выражают Ле Пен. Расположение к ней выражает 61% опрошенных, тогда как Макрону только 8%. Четверть граждан РФ (26%) не симпатизирует ни одному из прошедших во второй тур кандидатов (в двух столицах эта доля ниже, чем в малых городах 18% против 28%).

Опрос проведен 25−26 апреля 2017 года. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй тур президентских выборов во Франции вышли представители 1) протестного и правого французского электората — Марин Ле Пен и 2) соглашательского» с предыдущим евробюрократическим курсом — Эммануэль Макрон. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.

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