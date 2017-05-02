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The Guardian: «Мэй и Юнкер не слушают друг друга»

Политика

Тереза Мэй и Жанк-Клод Юнкер подходят к соглашению о Брексите с настолько разных позиций, что договора в итоге могут и не достичь, считает британское издание The Guardian, анализируя высказывания названных выше политиков

Лондон, 2 мая 2017, 10:03 — REGNUM  «Мне кажется, наши британские друзья недооценивают те технические сложности, которые нам создает их уход, — говорит Юнкер, намекая на то, что 60 миллиардов отступных — это минимум. — ЕС — это не гольф-клуб, куда можно запросто записаться и так же легко выйти. Евросоюз — это семья. А развод в семье — дорогое удовольствие».

Министр по Брекситу Дэвид Дэвис мягко заметил, что «остающиеся в ЕС не смогут ничего стребовать с Великобритании, так как формально уже не считают ее членом Сообщества, и потому она, находясь за пределами организации, становится недосягаемой и для решений ее судебной инстанции European court of justice (ECJ)».

Юнкер в ответ на это заявил, что если Лондон хочет заключить с Брюсселем торговое соглашение, сначала должен подписать договор об отступных.

«Переговоры должны быть тайными», — сказала Мэй, ужаснувшись предложению Юнкера договариваться в открытую.

«Кейр Стармер, теневой министр по Брекситу (в Великобритании оппозиционная партия обычно назначает свой теневой кабинет министров, называемый также «правительством ожидания» — прим. ИА REGNUM ) в понедельник заявил, что Тереза Мэй много говорила о своей крепкой руке, однако она переоценила ее «железность», чем ослабила позицию Британии, — отмечают авторы редакционной статьи в Guardian. — По мнению Стармера, отказываясь признать сложность и масштаб предстоящей задачи, премьер-министр увеличивает риск того, что сделка не состоится, что является наихудшим из всех возможных результатов».

По словам пресс-секретаря правительства, британское руководство «не признает счет, выставленный ЕС нам. Как четко выразились и премьер-министр, и Жан-Клод Юнкер, это была конструктивная встреча, предшествовавшая официальным переговорам. И больше ничего».

Для подведения итогов субботней встречи глав 27 государств — членов Евросоюза с британским руководителем, Guardian процитировала лидера либерал-демократов Тима Фаррона:

«Тереза Мэй выбрала план Брексита с помощью лейбористов, и теперь понятия не имеет, что делать дальше. Предстоящие выборы дают нам шанс изменить направление нашей страны, сохранить Британию в едином рынке и дать людям последнее слово в том, что произойдет дальше. Пока же ясно только то, что в основе правительственной стратегии Брексита лежит хаос».

Читайте ранее в этом сюжете: Тони Блэр: Тереза Мэй скрывает реальные последствия Brexit

Читайте развитие сюжета: «По закону» или «по понятиям»: как Великобритания уходит из ЕС

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