Страны Латинской Америки обратились к Папе Римскому по поводу Венесуэлы
Восемь правительств латиноамериканских государств обратились к Папе Римскому с петицией об урегулировании кризиса в Венесуэле
Богота, 2 мая 2017, 10:12 — REGNUM Правительства Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Перу, Парагвая и Уругвая 1 мая обратились к Папе Франциску I с петицией о предотвращении дальнейшего насилия в Венесуэле и поиске «согласованного решения», а также уважении к правам человека в стране в ходе «серьезного гуманитарного кризиса», сообщает El Nuevo Herald.
«Как было отмечено понтификом, необходимо иметь «очень четкие условия» для переговорного урегулирования политического, экономического и гуманитарного кризиса в этой братской стране», — говорится в совместном обращении стран, предоставленном Министерством иностранных дел Колумбии.
Кроме того, правительства выражают согласие с понтификом по поводу того, что «все, что может быть сделано, должно быть сделано по вопросу Венесуэлы, но с необходимыми гарантиями».
Таким образом, они подтвердили, что требуется «прекращение насилия, полное соблюдение принципа верховенства закона, освобождение политических заключенных, полное восстановление полномочий Национальной Ассамблеи, а также определение графика проведения выборов».
На обращение Папы венесуэльская оппозиция, объединенная в Круглый стол демократического единства, заявила, что она «едина как никогда ранее» в своем требовании политических перемен в Венесуэле, отметив, что «единственный диалог», признаваемый в этой стране, это голоса избирателей.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, со своей стороны, заявил, что Папа Франциск I «сделал все возможные усилия» для налаживания политического диалога в его стране, и выразил уважение к заявлениям, которые сделал понтифик по Венесуэле 30 апреля.
Напомним, 30 апреля Папа Римский Франциск выразил свою обеспокоенность ситуацией в Венесуэле, где с конца марта продолжаются антиправительственные протесты, унесшие жизни 29 человек.
Понтифик выразил свои соболезнования родным погибших и обратился к правительству и представителям оппозиции с призывом «не допустить обострения насилия, проявлять уважение к правам человека и найти решение гуманитарному, социальному, политическому и экономическому кризису, от которого страдает население».
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