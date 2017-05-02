Германия увеличит финансовую помощь Сомали до €70 млн

Могадишо, , 10:04 — REGNUM Министр иностранных дел Германии нанес 1 мая визит в Сомали. Габриэль Зигмар — первый министр ФРГ, кто, несмотря на опасность, посетил африканскую страну с 2012 года, сообщает немецкое агентство Heute.

Сомали — одно из самых опасных государств в Африке: в стране царит голод, нищета, засуха, мирные жители страдают от действий террористов и пиратов.

Министр встретился с бывшими членами радикальной группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики которой заняли большую часть страны. С ними он обсудил план создания эффективных полицейских сил до 2027 года под эгидой ООН.

Помимо этого, Зигмар встретился с президентом страны Мохамедом Абдуллахи, который был избран на пост главы государства 8 февраля 2017 года. Немецкий министр считает, что нынешний президент Сомали — «луч надежды» для мирных жителей.

По мнению Габриэля Зигмара, политика Мохамеда Абдуллахи способствует укреплению государственных структур и восстановлению экономики.

По данным ООН, половина населения страны — около шести млн человек — нуждаются в гуманитарной помощи. В 2011 году около 250 тыс. человек умерли от голода. Более миллиона бежали в соседние страны.

«Из-за тяжелых социально-экономических условий сомалийцы теряют надежду и веру в правительство, — отметил после поездки Зигмар. — Поэтому они присоединяются к террористам, считая, что это — единственный способ спасти себя и свою семью».

Министр сообщил о планах немецкого правительства увеличить финансовую помощь Сомали до €70 млн.

На посту министра иностранных дел, который он занимает с 27 января 2017 года, Габриэль Зигмар совершил более 20 поездок в разные страны. После Сомали он нанесет официальный визит в Эфиопию.