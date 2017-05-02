Главы Туркмении и Узбекистана обсудили реализацию заключенных соглашений

Ташкент, , 09:52 — REGNUM Телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым состоялся накануне, 1 мая, сообщает сегодня, 2 мая МИД Узбекистана.

Руководители двух государств обсудили ход реализации достигнутых договоренностей и соглашений, подписанных в ходе государственного визита главы Узбекистана в Туркмению 6−7 марта 2017 года.

«Стороны с глубоким удовлетворением отметили интенсификацию двусторонних контактов на высоком уровне в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана отмечает, что в настоящее время ведется полномасштабная реализация торговых контрактов и совместных проектов кооперации в агропромышленном комплексе, по ремонту и модернизации железнодорожных составов и других отраслях.

«Главы государств подчеркнули важность дальнейшего активного взаимодействия с целью своевременного выполнения намеченных программ и проектов сотрудничества, прежде всего в экономической сфере», — подчеркивает МИД.

Также состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, согласован график предстоящих совместных мероприятий на ближайшую перспективу.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, по итогам переговоров президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова 6−7 марта 2017 года в Ашхабаде был подписан ряд двусторонних документов, в том числе Договор об экономическом сотрудничестве на 2018−2020 годы, Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта, Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2017−2019 годы.

Также министерства иностранных дел двух стран приняли Программу сотрудничества на 2017−2018 годы, а соответствующие ведомства — контракты на поставку из Узбекистана в Туркмению сельскохозяйственной техники и химической продукции.

Ранее власти Узбекистана заявили, что в число главных приоритетов внешней политики страны входят отношения с соседними странами.

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