В правительстве Ингушетии потери: уволен вице-премьер

Магас, , 09:26 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уволил первого председателя правительства Муслима Дзейтова. Причиной, по которой руководитель региона принял такое решение, стала ситуация с проволочками в строительстве перинатального центра, сообщили ИА REGNUM 2 мая в пресс-службе главы республики.

В ходе визита на объект Евкуров лично убедился, что ряд работ все еще остается невыполненным, из-за чего открытие центра затягивается. По словам министра здравоохранения Марем Арапхановой, до сих пор не готова документация, без которой центр не сможет начать свою деятельность. Чтобы своевременно решить этот вопрос, необходимо устранить остающиеся недоделки.

Отметив, что неоднократно предупреждал об ответственности, которую несет каждый руководитель за неудовлетворительную работу, Юнус-Бек Евкров объявил об увольнении вице-премьера Муслима Дзейтова и начальника одного из отделов Минстроя.

По словам главы, бездействие и медленные темпы работы ставят под угрозу срыва сроки открытия центра. На устранение всех недостатков Евкуров дал 10 дней. До 10 мая все организационные вопросы должны быть решены, а нарушения и недоделки устранены, заявил глава Ингушетии.

Напомним, республиканский перинатальный центр на 130 мест и 300 посещений смену должен стать одним из стратегически важных объектов не только для Ингушетии, но и для всего округа. Центр должен объединить работу целого комплекса служб, направленных на обеспечение работы всей системы родовспоможения, и прежде всего на снижение детской смертности. Для эффективности работы медучреждения планируется привлечь высококвалифицированных специалистов из ведущих клиник России.

Торжественное открытие перинатального центра было намечено на конец марта, однако затянулось более чем на месяц. Новая дата открытия приурочена к 25-летию Республики Ингушетия, которая была образована 4 июня 1992 года.