В Кремле подтвердили планы президента по телефонному разговору с Трампом

Москва, , 09:19 — REGNUM Телефонные переговоры президента России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом включены в рабочий график российского президента, сообщил 2 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя сообщение пресс-службы Трампа о планах провести переговоры с Путиным, Песков сказал: «Да, мы это подтверждаем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что Трамп и Путин 2 мая 2017 года проведут телефонные переговоры по ситуации в Сирии.

Переговоры начнутся в 19:30 мск. Стороны обсудят различный круг вопросов, центральным из которых будет война в Сирии.

Напомним, 1 мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон по телефону обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, а также предстоящие международные переговоры по Сирии в казахстанской столице. Переговоры состоялись по инициативе Вашингтона.

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