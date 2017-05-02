Президент Венесуэлы объявил о созыве Учредительного собрания

Каракас, , 09:15 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро 1 мая предложил начать процесс изменения Конституции через созыв Учредительного собрания, что оппозиция расценила как государственный переворот и призвала венесуэльцев «восстать» против упразднения республики, сообщает издание El Periódico.

В Венесуэле во время маршей в Международный день трудящихся президент Мадуро после месяца антиправительственных протестов предложил созвать Национальное учредительное собрание, в состав которого должны войти рабочие и представители общественности, и которое будет избрано путем голосования.

После этого оппозиции, объединенная в коалицию Круглый стол демократического единства, призвала к новым уличным протестам и отметила, что после объявления Мадуро для них появилось гораздо больше причин.

Оппозиция также объявила, что Национальное Ассамблея 2 мая проведет заседание, чтобы обсудить «самый тяжкий переворот в истории Венесуэлы».

Между тем, Мадуро заявил, что созыв «Учредительного собрания должен принести мир республике, победить фашистский переворот, при этом народ как источник власти реализует подлинный национальный диалог».

Мадуро пояснил, что в результате созыва учредительного собрания государство будет преобразовано, «особенно, прогнившая Национальная Ассамблея», и что действующая Конституция, в 1999 году принятая его предшественником, покойным Уго Чавесом, должна быть усилена.

«Учредительное собрание будет избрано путем прямого голосования народа, который выберет 500 представителей, приблизительно 200 или 250 представителей из рабочего класса, коммун, миссий, коренных народов», — заявил президент.

Президент также попросил лидеров проправительственных сил выйти на улицы, чтобы объяснить людям это решение, и объявил о назначении комиссии под председательством министра образования Элиаса Хауа, в которой также примут участие министр иностранных дел Делси Родригес и первая леди Силия Флорес.

Вскоре после этого Мадуро подписал соответствующий указ в президентском дворце Мирафлорес, где назвал его «историческим спусковым крючком» нового этапа для страны.

Конституционный адвокат Эрманн Эскарра, назначенный Мадуро членом президентской комиссии, цель которой объяснить людям причины и задачи созыва Учредительного собрания, заявил, что это Учредительное собрание не призвано вносить «существенные изменения» в Конституцию.

После объявления Мадуро созыва Учредительного собрания оппозиция назвала его «жульничеством» и призвала людей выйти 2 мая с утра на марши и блокировать улицы в знак протеста, а также собраться на новый мобилизационный марш 3 мая.

Напомним, политический кризис разразился в Венесуэле 30 марта, после принятия решения Верховным судом об ограничении полномочий Национальной Ассамблеи и передачи их Конституционной палате. Оппозиционное большинство Национальной Ассамблеи объявило это решение переворотом и вывело на публичные акции протеста своих активистов.

За время противостояния сторонников правительства Мадуро, продолжающего курс лидера Боливарианской революции Уго Чавеса, и правой оппозиции погибло 29 человек, сотни активистов были ранены, более тысячи человек задержано органами защиты правопорядка.