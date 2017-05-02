Вторник, 2 Мая 2017 года
09:49:26 МСК

Президент Венесуэлы объявил о созыве Учредительного собрания

Политика

Президент Мадуро подписал указ о созыве Учредительного собрания для достижения мира и национального диалога в стране

Каракас, 2 мая 2017, 09:15 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро 1 мая предложил начать процесс изменения Конституции через созыв Учредительного собрания, что оппозиция расценила как государственный переворот и призвала венесуэльцев «восстать» против упразднения республики, сообщает издание El Periódico.

В Венесуэле во время маршей в Международный день трудящихся президент Мадуро после месяца антиправительственных протестов предложил созвать Национальное учредительное собрание, в состав которого должны войти рабочие и представители общественности, и которое будет избрано путем голосования.

После этого оппозиции, объединенная в коалицию Круглый стол демократического единства, призвала к новым уличным протестам и отметила, что после объявления Мадуро для них появилось гораздо больше причин.

Оппозиция также объявила, что Национальное Ассамблея 2 мая проведет заседание, чтобы обсудить «самый тяжкий переворот в истории Венесуэлы».

Между тем, Мадуро заявил, что созыв «Учредительного собрания должен принести мир республике, победить фашистский переворот, при этом народ как источник власти реализует подлинный национальный диалог».

Мадуро пояснил, что в результате созыва учредительного собрания государство будет преобразовано, «особенно, прогнившая Национальная Ассамблея», и что действующая Конституция, в 1999 году принятая его предшественником, покойным Уго Чавесом, должна быть усилена.

«Учредительное собрание будет избрано путем прямого голосования народа, который выберет 500 представителей, приблизительно 200 или 250 представителей из рабочего класса, коммун, миссий, коренных народов», — заявил президент.

Президент также попросил лидеров проправительственных сил выйти на улицы, чтобы объяснить людям это решение, и объявил о назначении комиссии под председательством министра образования Элиаса Хауа, в которой также примут участие министр иностранных дел Делси Родригес и первая леди Силия Флорес.

Вскоре после этого Мадуро подписал соответствующий указ в президентском дворце Мирафлорес, где назвал его «историческим спусковым крючком» нового этапа для страны.

Конституционный адвокат Эрманн Эскарра, назначенный Мадуро членом президентской комиссии, цель которой объяснить людям причины и задачи созыва Учредительного собрания, заявил, что это Учредительное собрание не призвано вносить «существенные изменения» в Конституцию.

После объявления Мадуро созыва Учредительного собрания оппозиция назвала его «жульничеством» и призвала людей выйти 2 мая с утра на марши и блокировать улицы в знак протеста, а также собраться на новый мобилизационный марш 3 мая.

Напомним, политический кризис разразился в Венесуэле 30 марта, после принятия решения Верховным судом об ограничении полномочий Национальной Ассамблеи и передачи их Конституционной палате. Оппозиционное большинство Национальной Ассамблеи объявило это решение переворотом и вывело на публичные акции протеста своих активистов.

За время противостояния сторонников правительства Мадуро, продолжающего курс лидера Боливарианской революции Уго Чавеса, и правой оппозиции погибло 29 человек, сотни активистов были ранены, более тысячи человек задержано органами защиты правопорядка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
СМИ узнали, сколько граждан РФ готовы проголосовать за Путина
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
02.05.17
Жители Бурятии пытаются спасти Байкал под звуки морин хуура
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
Президент РФ подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
02.05.17
В Венгрии прошли протесты против России
БудапештВенгрия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
02.05.17
В Белом доме анонсировали телефонные переговоры Трампа с Путиным
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
Независимость Канарских островов без диктатора не получается
Лас-Пальмас-де-Гран-КанарияИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
02.05.17
Дороги становятся тропами: новоукраинский дорожный ремонт
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Философ, не переживший свой мир
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
02.05.17
Как прогресс вспомнил о женщине-матери
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Наука
NB!
02.05.17
Иван КузнецовПервые 100 дней Трампа. И что?
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
01.05.17
Виталий ЧерниковСлепая зона: итоги деятельности губернатора Калужской области
КалугаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
01.05.17
«Русские вели британский самолет-шпион по мобильнику»
ЛондонВеликобритания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
01.05.17
The Daily Express: «Россия угрожает американским объектам в ЕС»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
Валерий РокотовЧто знал мальчик из Рая
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.05.17
Александр ШимбергЛивия: договорятся ли русские и американцы?
ТриполиЛивия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
01.05.17
«Россия, бойся»: Испания отправила войска в Прибалтику
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
01.05.17
Венесуэла: Мадуро повышает зарплаты, оппозиция требует его отставки
КаракасВенесуэла Политическая жизнь Венесуэлы Политика
NB!
01.05.17
Станислав ТарасовРоссия возвращается на Ближний Восток и в Закавказье
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
01.05.17
Макрон не исключает выхода Франции из Евросоюза
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
01.05.17
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь во Франции: «Наша демократия сошла с ума»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
«Да здравствует Интернационал!» или Первомай в столице
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
ещё главное