Новосибирск и Тирасполь решили обмениваться учителями и бизнесменами

Новосибирск, , 12:27 — REGNUM Города-побратимы Новосибирск, Тирасполь и Днестровск расширили сферы взаимодействия. План мероприятий был подписан в рамках визита официальной делегации Тирасполя (Приднестровье) в Новосибирск — заместитель главы государственной администрации по экономическому развитию и предпринимательству Тирасполя Ирина Ольховик и директор МУП «Тираспольское дорожное ремонтно-строительное управление» Геннадий Горох участвовали во втором международном форуме «Городские технологии». Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирской мэрии.

Стороны подписали документ о взаимодействии на 2017−2018 годы по целому ряду направлений. Так, в сфере экономики города-побратимы будут информировать друг друга о выставках, ярмарках, конференциях, обмениваться делегациями, в том числе представителей деловых кругов и ассоциаций бизнеса, для налаживания прямых контактов и проведения совместных мероприятий, в том числе специализированных ярмарок и выставок. В сфере образования стороны намерены помогать подведомственным учреждениям не только устанавливать прямые контакты, но и принимать участие в конференциях, семинарах, олимпиадах, проводимых на площадках высших, средних и средних специальных учебных заведений, проработать вопрос организации стажировок в Новосибирске преподавателей русского языка и литературы учреждений образования Тирасполя, повышения квалификации других специалистов образовательной отрасли Тирасполя на базе новосибирских учреждений. Также будет развиваться сотрудничество и в области культуры, спорта и молодежной политики — вопросы обмена творческими коллективами и спортивными делегациями для участия в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Побратимы также хотят обмениваться фотовыставками, выставками картин городской тематики местных художников и активно сотрудничать в сфере военно-патриотического воспитания молодежи, в частности, планируется проводить совместные поисковые операции, перезахоронения останков погибших в годы Великой Отечественной войны, военные реконструкции по памятным датам.

По взаимной договоренности сторон, новосибирцы помогают своим побратимам и в культурной сфере — в библиотеки Тирасполя будет направлена большая посылка с детской литературой.

«Для нас это крайне важная акция, так как с пополнением книжных фондов у нас сейчас есть трудности, особенно с детскими книгами», — сказала Ирина Ольховик.

«У нас есть предложения по поводу туризма. Мы бы хотели видеть ваших детей у нас, мы готовы принимать их уже в этом году в детских лагерях», — подчеркнула заместитель главы госадминистрации Тирасполя.

На что мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил, что этот вопрос требует отдельной проработки.

Напомним, что договор о побратимстве Новосибирска и Тирасполя был подписан 22 июня 2016 года.