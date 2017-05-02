Максим Исаев, , 08:47 — REGNUM

Демократические силы Сирии (ДСС) — коалиция поддерживаемых США военизированных формирований из числа арабов и курдов — сжимают осаду сирийского города Ракка — главной цитадели ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Город изолирован. Более того, ДСС продвигаются против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в близлежащем города Табка, куда их высадили вертолеты США, благодаря чему ДСС смогли захватить дорогой Дамаск-Ракка. По мере того как операция против боевиков набирает обороны, неясным остается то, каким будет будущее города Ракка после его освобождения, пишет Пол Иддон в статье для War is Boring.

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Автор отмечает, что в соседнем Ираке будущее города Мосул и провинции Ниневия более ясное, поскольку иракское правительство приложит усилия для восстановления контроля над городом и прилегающими территориями. В сложившейся на сегодняшний день в Сирии ситуации ДСС, по всей видимости, имеют больше всего шансов для выдавливания ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Ракки. Более того, курдские подразделения в составе ДСС уже заявили, что Ракка может стать частью их федеральной системы в регионе.

В то же самое время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подталкивает США к отказу от поддержки курдских Отрядов народной самообороны (YPG), пойдя вместо этого на совместную американо-турецкую операцию в Ракке. Давление на США усилилось в последние дни, когда Анкара стала активнее бомбить YPG в Сирии.

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YPG входят в состав ДСС, также являясь вооруженным крылом курдской партии «Демократический союз» (PYD), которую Анкара считает немногим более чем филиалом Рабочей партии Курдистана (РПК). Как США, так и Россия выступили с критикой авиаударов Турции. Тем не менее может оказаться, что Турция уже упустила момент, когда она еще могла остановить продвижение ДСС.

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Помимо курдов, в Ракку могут войти и бойцы из числа арабов, которые помогут избежать напряженности между курдами и арабами. Подобная федеральная модель была применена в Манбидже. После его захвата в августе 2016 года, город управлялся Военным советом Манбиджа, при этом подобные структуры были учреждены и в близлежащих городах Джараблус и Эль-Баб.

18 апреля PYD учредили «гражданский совет» для управления Раккой после уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Генеральное командование PYD распространило заявление, согласно которому совет «будет заниматься управлением Ракки и провинции, в которой находится город, после освобождения». Представитель операции сил PYD в Ракке также заявил, что «совет составлен из людей, родом из провинции Ракки».

PYD также учредили военный совет, который займется управлением расположенного на востоке города Дейр-эз-Зор, если из него удастся выдавить боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или по меньшей мере если PYD займет его до правительственных войск. Пока неясно, будет ли сирийское правительство согласно с тем, что PYD будут удерживать Ракку и Дейр-эз-Зор.

Несмотря на то что у курдов много общих целей с правительством Сирии, поскольку ни PYD, ни Дамаск не хотят, чтобы в центре Сирии образования суннитского государства, финансируемого со стороны Турции и Саудовской Аравии, это не означает, что PYD с легкостью откажутся от своих новоприобретенных территорий.

«PYD скорее всего попытаются установить военный совет с местными племенами [в Ракке], которые будут, по меньшей мере, не антагонистически настроены в отношения амбиций курдских PYD/YPG относительно формирования единой курдской территории», — заявил эксперт аналитического центра Atlantic Council Хоссам Абужар.

«Передадут ли они потом контроль на ней [Раккой] Дамаску или нет, — вопрос более длительной перспективы», — добавил он.

Эксперт также обращает внимание на то, что курдские власти на севере Сирии «эффективно подавили внутреннюю конкуренцию, однако режим по-прежнему платит зарплаты бюджетникам, из-за чего PYD вынужден зависеть от него». Даже если PYD и не стремятся к свержению Асада, «режим» по-прежнему не желает делиться сирийской землей.

«Вопрос в том, станут ли США подталкивать PYD к удержанию контроля над городом или нет, является одним из тех, каким образом США собираются использовать свое влияние», — отметил Абужар. «Если принудить PYD удержать контроль, то США смогут оказать давление на сирийский режим и заставить его пойти на уступки по ряду аспектов, однако подобные шаги приведут к враждебности со стороны режима, а также его сторонников в лице России и Ирана. Это США пытались избежать до недавнего военного удара по базе ВВС «Шайрат».

Абужар, таким образом, неуверен в том, что давняя позиция США по Сирии изменится. Так, заключает он, если США примут решение участвовать в восстановлении Сирии, тогда им могут потребоваться Ракка и другие инструменты для оказания невоенного давления на «режим» для принуждения его к политическим изменениям.