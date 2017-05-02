Китайский флот впечатлил руководство Филиппин

Давао, Филиппины, , 08:41 — REGNUM На Филиппинах продолжается трехдневный дружественный визит кораблей ВМС НОАК, которые впервые в истории китайско-филиппинских отношений зашли в порт Давао — третьего по величине города страны. Китайские военные корабли уже посетили многие высокопоставленные чиновники, в том числе лидер страны Родриго Дутерте.

Китайскую делегацию возглавил политический комиссар ВМС НОАК, который лично провел экскурсию для президента Дутерте. По словам китайского офицера, подобные визиты способствуют укреплению дружбы между Пекином и Манилой, а также ведут к стабилизации обстановки в регионе, пишет «Жэньминь жибао».

«Безусловно, визит китайского флота на Филиппины окажет положительное влияние на укрепление мира и дружбы между нашими странами. Кроме того, визит будет способствовать обмену мнениями по ряду вопросов в области двустороннего морского сотрудничества между Филиппинами и Китае», — заявил Родриго Дутерте.

Второй день дружественного визита китайской эскадры начался с проведения ряда спортивных состязаний. Команды китайский и филиппинских моряков провели соревнования по перетягиваю каната, а также сыграли в баскетбол и футбол.

Горожане и гости Давао могут посетить китайские корабли, где им будет проведена экскурсия, а также будет показаны самые современные единицы вооружения НОАК.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Родриго Дутерте заявил о возможных совместных учениях филиппинского и китайского флотов.

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