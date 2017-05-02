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Власти КНДР раскритиковали учения ВВС США в Южной Корее

Политика

«Безрассудная военная провокация (США) подталкивает ситуацию на Корейском полуострове к грани ядерной войны»

Флаги КНДР
(stephan)
Флаги КНДР

Пхеньян, 2 мая 2017, 08:38 — REGNUM  Власти КНДР резко раскритиковали полеты стратегических бомбардировщиков ВВС США над Южной Кореей, которые провели учения по сбросу бомб. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Безрассудная военная провокация (США) подталкивает ситуацию на Корейском полуострове к грани ядерной войны», — говорится в заявлении агентства.

2 мая телекомпания NBC со ссылкой на представителей США сообщила, что в Южной Корее на боевое дежурство заступила батарея американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

«Система THAAD сейчас находится в эксплуатации и располагает «исходными возможностями по перехвату ракет», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что обострение отношений между США и Северной Кореей может перерасти в серьезный вооруженный конфликт.

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